Brindisi | arrestato un uomo per violenza sessuale su una minorenne “Costretta a

Brindisi - abusi e ipnosi su minore : arrestato 48enne/ Ultime notizie : già in carcere per violenza sessuale : Brindisi, abusi e ipnosi su minore: arrestato un artigiano 48enne, già in carcere per fatti simili. Costringeva la vittima a compiere atti di autolesionismo e punizioni corporali.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:18:00 GMT)

Abusi e ipnosi su adolescente - artigiano arrestato nel Brindisino : L'uomo, un artigiano di 48 anni, è accusato di violenza sessuale aggravata. Costringeva la giovane ad infliggersi punizioni corporali. L'avrebbe incitata anche a sottoporsi ad una seduta ipnotica regressiva al fine di "purificarsi" da altre precedenti relazioni sentimentali.

Brindisi - tenta di uccidere stalker sparando fucilate tra la gente : arrestato bracciante : Pomeriggio di follia a Ceglie Messapica per un 54enne che ha ferito un 37enne alle gambe e al volto. All'origine dell'agguato i presunti atti persecutori nei...

Omicidio stradale - arrestato 39enne positivo ad alcol e droga : vittima un ex sindaco del Brindisino : L'uomo era alla guida di una Bmw che si è scontrata con un'altra auto sulla statale Brindisi-Taranto provocando la morte di Lorenzo Caiolo, 64 anni, ex sindaco...

Carte d'identità false - magistrato turco arrestato a Brindisi : 'Perseguitato politico' : Brindisi - 'Sono un magistrato turco e sono stato costretto a lasciare Ankara per ragioni politiche, con questi documenti. Ho dovuto farlo, non avevo altre possibilità perché mi è stato negato il ...

Brindisi - abusi su una 13enne : arrestato dirigente associazione sportiva : L'uomo accusato di averla molestata sessualmente per mesi nel corso delle attività dell'associazione sportiva che dirigeva e di cui la minorenne faceva parte.Continua a leggere

