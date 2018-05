BRINDISI | ABUSI E RICHIESTE DI PROVE D' AMORE | ARRESTATO 48ENNE Minore

BRINDISI - abusi e ipnosi su minore : arrestato 48enne/ Ultime notizie : già in carcere per violenza sessuale : Brindisi, abusi e ipnosi su minore: arrestato un artigiano 48enne, già in carcere per fatti simili. Costringeva la vittima a compiere atti di autolesionismo e punizioni corporali.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:18:00 GMT)

BRINDISI : minorenne vittima di abusi - ipnosi e costretta a compiere atti di autolesionismo : Arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata un uomo di 48 anni presidente di una associazione sportiva che si occupa anche di rievocazioni storiche del Brindisino. Era già in carcere dal 20 marzo scorso per violenza sessuale su una tredicenne.Continua a leggere

Abusi e ipnosi su adolescente - artigiano arrestato nel BRINDISIno : L'uomo, un artigiano di 48 anni, è accusato di violenza sessuale aggravata. Costringeva la giovane ad infliggersi punizioni corporali. L'avrebbe incitata anche a sottoporsi ad una seduta ipnotica regressiva al fine di "purificarsi" da altre precedenti relazioni sentimentali.

Abusi e ipnosi su giovane ragazza - artigiano arrestato nel BRINDISIno : L'uomo, un artigiano di 48 anni, è accusato di violenza sessuale aggravata. Costringeva la giovane ad infliggersi punizioni corporali. L'avrebbe incitata anche a sottoporsi ad una seduta ipnotica regressiva al fine di "purificarsi" da altre precedenti relazioni sentimentali.

BRINDISI - abusi su una 13enne : arrestato dirigente associazione sportiva : L'uomo accusato di averla molestata sessualmente per mesi nel corso delle attività dell'associazione sportiva che dirigeva e di cui la minorenne faceva parte.Continua a leggere

Abusi sessuali su una 13enne : arrestato presidente di una società sportiva - Senza Colonne News - Quotidiano di BRINDISI : Molestie, ripetute, nei confronti di una ragazzina appena tredicenne, iscritta all'associazione sportiva dilettantistica di cui il presunto «orco» è il presidente: con l'accusa di pedofilia è stato ...