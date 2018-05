Brabham BT62 - Tolti i veli dalla nuova sportiva inglese

quattroruote

(Di giovedì 3 maggio 2018) A settant'anni di distanzanascita del marchio, laha svelato la, un modello che avrà il compito di riportare sulle piste di tutto il mondo l'iconico brand creato da Sir Jack. Labritannica mette in pratica tutto il know how del motorsport moderno, fondendo materiali high-tech e una raffinata aerodinamica con un motore vecchia scuola, un otto cilindri aspirato da oltre 700 CV. Con questalaintende rientrareporta principale nel mondo delle competizioni e per farlo punta a correre una delle prossime edizioni della 24 Ore di Le Mans. Scolpita dall'aria. La carrozzeria di fibra di carbonio e kevlar è stata studiata per offrire il miglior compromesso aerodinamico possibile: diverse prese d'aria sono state ricavate per raffreddare l'impianto frenante e il propulsore mentre altre soluzioni, come il fondo piatto con ...