Borse asiatiche sotto la parità Tokyo chiusa per festività

Borse asiatiche - inizio maggio col segno meno : Teleborsa, - Giornata all'insegna del segno rosso per le Borse asiatiche. A dominare in quest'inizio di maggio sono i timori legati alle trattative USA-Cina sul commercio e l'attesa per le risultanze ...

Borse asiatiche - inizio maggio col segno meno : Giornata all'insegna del segno rosso per le Borse asiatiche. A dominare in quest'inizio di maggio sono i timori legati alle trattative USA-Cina sul commercio e l'attesa per le risultanze della Federal ...

Borse asiatiche col segno più - non trattano Tokyo e la Cina : Teleborsa, - Chiusura positiva per tutte le principali Borse asiatiche, nonostante non abbiano trattato Tokyo, Shangai e Shenzen, chiusi a causa di una festività prevista anche per la giornata di ...

Borse asiatiche con il segno più : Teleborsa, - Giornata positiva per le principali Borse asiatiche che chiudono la sessione al di sopra della parità. A fare da traino le trimestrali USA nel settore tecnologico e l'allentarsi della ...

Borse asiatiche con il segno più : Giornata positiva per le principali Borse asiatiche che chiudono la sessione al di sopra della parità. A fare da traino le trimestrali USA nel settore tecnologico e l'allentarsi della tensione tra le ...

Borse asiatiche a due velocità. Tokyo con il segno più : Teleborsa, - Giornata a due colori per le Borse asiatiche , con Tokyo in luce , mentre le Borse cinesi seguono la scia ribassista della giornata di ieri. I risultati positivi sono sostenuti dai ...

Borse asiatiche a due velocità. Tokyo con il segno più : Giornata a due colori per le Borse asiatiche , con Tokyo in luce , mentre le Borse cinesi seguono la scia ribassista della giornata di ieri. I risultati positivi sono sostenuti dai bilanci, comunicati ...

Borse asiatiche chiudono in rialzo : Il governo ha promesso politiche fiscali prudenti e nuovi interventi volti ad aprire l' economia del Paese. Bene anche Hong Kong , +0,99, . Tra le altre piazze asiatiche male Seul che ha limato lo 0,...

Borse asiatiche chiudono in rialzo : Il governo ha promesso politiche fiscali prudenti e nuovi interventi volti ad aprire l' economia del Paese. Bene anche Hong Kong , +0,99, . Tra le altre piazze asiatiche male Seul che ha limato lo 0,...

Borse asiatiche incerte - male le cinesi : ANSA, - MILANO, 16 APR - La situazione in Siria meno tesa del temuto tra Stati Uniti e Russia ha permesso ai mercati asiatici di tenere nella prima seduta della settimana, tranne le Borse dell'area ...

Borse asiatiche incerte - male le cinesi : ANSA, - MILANO, 16 APR - La situazione in Siria meno tesa del temuto tra Stati Uniti e Russia ha permesso ai mercati asiatici di tenere nella prima seduta della settimana, tranne le Borse dell'area ...

Borse asiatiche a due velocità : Segni misti tra le Borse asiatiche nella prima sessione della settimana. La voglia di acquisti è stata frenata dalle tensioni geopolitiche in Siria e dai mai sopiti timori per una guerra commerciale ...

Tokyo si ferma sulla parità. Deboli le altre Borse asiatiche : Teleborsa, - Finale piatto per la borsa di Tokyo dopo la frenata di Wall Street. L'indice Nikkei ha concluso gli scambi con una limatura dello 0,12% a 21.660 punti , mentre il Topix ha segnato un -0,...

Tokyo si ferma sulla parità. Deboli le altre Borse asiatiche : Finale piatto per la borsa di Tokyo dopo la frenata di Wall Street . L'indice Nikkei ha concluso gli scambi con una limatura dello 0,12% a 21.660 punti , mentre il Topix ha segnato un -0,39% a 1.718 ...