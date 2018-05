Borsa | Europa in rosso | Milano -0 | 4%

Borsa : Europa accelera - Milano +0 - 8% : ANSA, - Milano , 2 MAG - Borse europee positive, insieme ai futures Usa, in attesa dell'avvio di Wall Street, con Francoforte , +1,28%, , Madrid , +1%, e Milano , +0,9%, in allungo, mentre Londra , +0,...

Borsa : Europa positiva - Milano +0 - 8% : ANSA, - Milano , 2 MAG - Si confermano in rialzo le borse europee, favorite dai futures Usa, con Francoforte , +1,16%, in testa seguita da Milano e Madrid , +0,8% entrambe, , mentre Londra , +0,5%, e ...

Borsa : Europa sale - Milano arretra -0 - 6% : ANSA, - Milano , 27 APR - Prosegue in rialzo la seduta sulle principali Borse europee. Londra guadagna lo 0,66%, Parigi lo 0,27%, Francoforte lo 0,8 per cento. Solo Milano arretra , Ftse Mib -0,6%, ...

Borsa : Europa apre debole : ANSA, - MILANO, 24 APR - Le Borse europee aprono in ordine sparso con gli investitori che guardano alle vicende legate ai dazi ed alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. L'euro è in lieve calo ...

Borsa : l'Europa chiude in positivo : ANSA, - MILANO, 20 APR - Chiusura in terreno positivo per le Borse europee. Solo Francoforte ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,21% a 12.540 punti. Le altre Piazze hanno archiviato al ...