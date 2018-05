Borgotaro | la “misteriosa” puzza e il paese non respira più | “Viviamo chiusi in casa”

fanpage

(Di giovedì 3 maggio 2018) La vita è diventata impossibile per gli abitanti di Borgo Val di Taro (Parma) dove lo scorso 21 aprile oltre 700 persone sono scese per strada in segno di protesta. Il motivo? Dall’autunno del 2016 "non possiamo più aprire le finestre di casa", spiega una residente. Gli strani odori nell’aria sono molto spesso accompagnati da mal di gola, nausea e irritazioni alla pelle.