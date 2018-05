Bologna | due bambini scappati alle mamme | trovati dalla polizia

I ricavi del merchandising di Harry Styles in Italia devoluti in beneficenza a due associazioni tra Milano e Bologna : Per il Live On Tour 2018, anche i ricavi del merchandising di Harry Styles in Italia sono stati devoluti ad associazioni di beneficenza. Durante la sua tournée internazionale, Harry Styles si è esibito anche in Italia: il cantante ha infiammato il Forum di Assago a Milano lo scorso 2 aprile, e l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna il 4 aprile. Com'è noto, sia una parte dei ricavi dei biglietti venduti, che l'intero ricavato ...

Diretta/ Torino Virtus Bologna (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! : Diretta Torino Virtus Bologna streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Importante anticipo al PalaRuffini per la 26^ giornata

Basket - Serie A 2018 : Alessandro Gentile fuori due settimane. Si complica la corsa ai playoff della Virtus Bologna : Sarà un finale di stagione piuttosto complicato per la Virtus Bologna, che dovrà fare a meno della sua stella, Alessandro Gentile. L’ala ha rimediato un infortunio nel corso della partita persa sabato sera contro Cantù, in cui tra l’altro, proprio una sua palla persa era costata l’ultimo possesso alla squadra bolognese. Il problema coinvolge la zona del gluteo ed è di natura muscolare: c’è un ematoma non ancora ...

Dengue - in quattro ricoverati a Bologna : sono due adulti e due minori : I quattro fanno parte di due gruppi familiari che avevano partecipato insieme a una vacanza alle Maldive.Continua a leggere

Bologna - 2 adulti e due minori ricoverati per Dengue : Due adulti e due minori sono stati ricoverati nel fine settimana al Policlinico di Sant’Orsola di Bologna per Dengue, contratta durante un periodo di vacanza. I quattro, informa l’ospedale, fanno parte di due gruppi famigliari che avevano soggiornato in una casa per turisti all’interno di un villaggio alle isole Maldive. I due adulti sono ricoverati nell’Unita’ operativa di Malattie infettive, mentre i due minori ...

DIRETTA / Virtus Bologna Cantù (0-0) streaming video e tv : risultato live - palla a due (basket Serie A) : DIRETTA Virtus Bologna Cantù streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Importante anticipo al PalaDozza per la 25^ giornata

Bologna : movida «buona» - le due mosse del Comune. Belvedere sotto esame - a piedi in San Gervasio : Tre settimane di tempo, forse quattro, per testare la volontà dei locali di via Belvedere e strade limitrofe di limitare il più possibile i rumori che disturbano le notti dei residenti nell'area del ...

DIRETTA / Cremona Virtus Bologna (risultato live 0-0) info streaming video e tv : palla a due! (Serie A1) : DIRETTA Cremona Virtus Bologna, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaRadi. Le due squadre inseguono i playoff, la Vanoli deve ancora recuperare una gara

Incidenti sul lavoro : dopo la tragedia di Livorno - altre due vittime a Bologna e Firenze : Un operaio di 52 anni è caduto da un traliccio a San Godenzo, in Mugello, un altro di 56 anni è morto folgorato in un incidente a Bologna in ambito ferroviario. Mercoledì la tragedia di Livorno dove hanno perso la vita due operai.Continua a leggere

Bologna - operaio muore folgorato sulla linea elettrica ferroviaria/ Terza morte sul lavoro in due giorni : Un operaio di 56 anni di origine napoletana è morto folgorato stanotte da una scarica elettrica mentre faceva manutenzione alla linea ferroviaria alla periferia di Bologna

Bologna - vestito da monaco violentò ragazza/ Ultime notizie : arrestato 23enne - sospettato di altri due stupri : Bologna, vestito da monaco violentò ragazza. Le Ultime notizie: arrestato 23enne, è sospettato di altri due stupri. Avrebbe stordito la vittima con "shottini" alcolici durante una festa

Nobilita - il Festival del Lavoro : due giorni con gli esperti a Bologna : Al via a Bologna Nobilita, il primo Festival sul Lavoro. 'Creare un ponte nuovo tra imprese, istituzioni e cittadini' cominciando a 'Restituire il Lavoro alle persone'. E' questo il tema della prima ...

M5s - Di Maio visita il Cosmoprof di Bologna : “Alla presidenza delle Camere due figure di garanzia per abolire vitalizi” : “Quello che ci interessa è dare persone di garanzia alla presidenza delle due Camere, dei due rami del Parlamento, ma soprattutto abolire i vitalizi perché la composizione degli uffici di presidenza di Camera e Senato, con i loro presidenti, i vicepresidenti, i questori e i segretari, sarà importante per abolire un privilegio odioso come quello dei vitalizi”. Così Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, arrivando al Cosmoprof ...

Bologna - Felipe Avenatti : 'Mi avevano dato due mesi di vita...' : Felipe Avenatti racconta un periodo difficile della sua vita, quello in cui ha rischiato di vedere la sua carriera stroncata da un problema al cuore. Lo stop improvviso subito dopo l'arrivo a Bologna ...