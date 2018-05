BOB DYLAN Heaven' s Door | il premio Nobel entra nel mercato del whiskey

Più che rockstar BOB DYLAN ora è un brand - y - : di Paolo Giordano Altro che Lapo Elkann. Molto più spregiudicato di un Vacchi qualsiasi. Bob Dylan è il vero marketing manager del rock, il musicista che sa andare oltre le canzoni ma solo per ...

BOB DYLAN - dal premio Nobel per la letteratura alla carriera di produttore di whisky : L'affondo nel mondo rarefatto dei liquori e' l'ultima avventura nelle cento vite di Dylan: qualche settimana fa il premio Nobel per la letteratura aveva inciso una cover per un album destinato a far ...

In arrivo Heaven's Door - il whisky da Nobel firmato da BOB Dylan : A 76 anni, Bob Dylan si lancia in una nuova avventura imprenditoriale: un'etichetta di whisky tutta sua. La notizia, che sta facendo velocemente il giro del mondo della musica, non rappresenta a dire ...

Arriva il whisky da Nobel targato BOB Dylan : Il cantautore premiato per la sua carriera dall’Accademia di Stoccolma ha deciso di diventare produttore di un bourbon che sarà venduto con un’etichetta disegnata da lui in persona

BOB DYLAN si dà alla produzione di liquori - e posa nella foto promozionale del suo primo whisky - - GUARDA : La storia del debutto di Dylan nel mondo dei liquori è curiosa. alla fine del 2015 Marc Bushala, 52enne già detentore del marchio Angel's Envy , che ha poi venduto per 150 milioni di dollari, , notò ...

BOB DYLAN debutta in mondo whisky con brand "Heaven's Door" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

BOB DYLAN - quelle lettere d’amore che Françoise Hardy non lesse mai : È una strana storia Bob Dylan, non finisce di stupirci da decenni. Il proprietario del bar dove si rifugiava a scrivere da ignoto adolescente, raccoglie le lettere mai spedite che Bob scriveva a Françoise Hardy. Lei cantava “ Tutti i ragazzi che han la mia età se ne vanno mano per la mano”, con una grazia struggente, un po’ eterea, per di più a piedi scalzi. Bob – che immagino brufoloso e non ancora star – ne fa la sua Beatrice, ...

BOB DYLAN/ L'Odissea del premio Nobel approda agli Arcimboldi di Milano : Il lungo tour italiano di Bob DYLAN ha fatto tappa anche a Milano al Teatro Arcimboldi. Il premio Nobel ha sfoggiato la solita classe nonostante l'età.

LETTURE/ BOB DYLAN indolente e vittorioso - un genio senza lieto fine : Bob Dylan ha rischiato di perdere il proprio successo solo quando ha fatto ciò che gli altri si aspettavano da lui, per questo è ancora all'apice. E ora è in Italia.

BOB DYLAN illumina Roma con gli effetti speciali delle sue canzoni : ... nessuna canzone presentata con simpatici aneddoti, nessuna frase del tipo "siete il miglior pubblico che abbia mai visto", ovviamente, ogni sera c'è il pubblico migliore del mondo, . Alle 21 in ...

BOB DYLAN : la cronaca del primo concerto a Roma del 'Never ending tour 2018' : Il tour in Italia di Bob Dylan parte con una tripletta sold out all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il debutto di ieri sera, martedì 3 aprile , ha segnato il ritorno del bardo di Duluth nel ...

BOB DYLAN in concerto a Roma dal 3 aprile : ultimi biglietti in prevendita e possibile scaletta : Bob Dylan in concerto a Roma dal 3 aprile inaugura la sessione di live in Italia che culmineranno con lo spettacolo previsto all'Arena di Verona e per il quale sono già presenti i biglietti in prevendita. Per il suo ritorno in Italia, il Premio Nobel per la Letteratura ha quindi scelto l'Auditorium Parco della Musica di Roma nel quale il 3 aprile aprirà il primo dei tre concerti che ha deciso per la Capitale. Esaurita la possibilità di ...

