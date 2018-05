BMW | GM e Renault - Insieme per Mobi | la Mobility Open Blockchain Initiative

quattroruote

(Di giovedì 3 maggio 2018) A Dubai è stata appena presentato, acronimo dility, un consorzio creato da alcuni gruppi autolistici e aziende di tecnologia che punta a creare uno standard per garantire la sicurezza delle transazioni monetarie del futuro. A far parte dell'iniziativa sono marchi come la BMW, lae la General Motorsad aziende come la Bosch, la ZF e la IBM. Lain auto.si assicurerà che i futuri servizi basati sulle tecnologiesaranno compatibili con le autoli di tutti i brand. Ciò permetterà di evitare incompatibilità nelle transazioni, creando uno standard unico per tutto il mondo dei trasporti. All'interno del sodalizio alcune aziende, come la IBM e la ZF, hanno già iniziato a collaborare da tempo per introdurre nuove soluzioni di pagamento-based per le autoli, come il Car eWallet, mentre altri ...