Blitz dei carabinieri antidroga | arrestate 23 persone | sequestrati 300 chili di

Fiumi di droga sulla Campania : maxi Blitz dei carabinieri - 18 arresti : Dalle prime ore della mattina, è in corso una vasta operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Salerno. Circa duecento militari, con...

Blitz dei carabinieri - un arresto e 600 grammi di droga sequestrata : Avuta come risposta che era noto per i suoi trascorsi travagliati con la cronaca nera e la giustizia, ammetteva spontaneamente di detenere un involucro contenente 4 grammi di hashish, per uso ...

Venezia - Blitz dei No global : rimosso il tornello ferma turisti dal ponte di Calatrava : Una trentina di giovani No global - guidati da Tommaso Cacciari, leader dei Centri sociali Veneziani - ha rimosso oggi in tarda mattinata a Venezia uno dei due varchi che il Comune aveva posto per ...

Roma - Blitz dei carabinieri al Pigneto : arresti per droga e furti : Roma, , askanews, - blitz nel quartiere Pigneto dei carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante e quelli del Nucleo Cinofili di Ponte Galeria per contrastare resti e fenomeni di degrado. Il bilancio ...

Porto Torres. Blitz dei Carabinieri : arrestato Walter Selloni : Ha resistito per quasi 10 ore Walter Selloni, 42 anni, barricato in casa a Porto Torres (Sassari), dopo avere accoltellato il

Blitz di un gruppo estremista di destra francese contro la rotta dei migranti dall’Italia : Blitz di un gruppo estremista di destra francese contro la rotta dei migranti dall’Italia Striscioni per fermare il flusso “clandestino” e poi un muro “virtuale” sulle Alpi Continua a leggere

Blitz di un gruppo estremista di destra francese contro la rotta dei migranti dall'Italia : Il movimento francese di estrema destra "Generation Identitaire" ha condotto un Blitz al confine con l'Italia sulle rotte percorse dai migranti che tentano di valicare le Alpi. Un centinaio di ...

Affari con il cartello dei colombiani - l?altra vita del brigadiere Cioffi tra «soffiate» e Blitz pilotati : Nel 2006 un encomio per il suo contributo in una retata per fatti di droga, dodici anni dopo il peggiore degli incubi per un carabiniere: gli arresti per droga e rivelazione di atti coperti, con...

Affari con il cartello dei colombiani - l'altra vita del brigadiere Cioffi tra 'soffiate' e Blitz pilotati : Nel 2006 un encomio per il suo contributo in una retata per fatti di droga, dodici anni dopo il peggiore degli incubi per un carabiniere: gli arresti per droga e rivelazione di atti coperti, con l'...

Affari con il cartello dei colombiani - l?altra vita del brigadiere Cioffi tra «soffiate» e Blitz pilotati : Nel 2006 un encomio per il suo contributo in una retata per fatti di droga, dodici anni dopo il peggiore degli incubi per un carabiniere: gli arresti per droga e rivelazione di atti coperti, con...

Nuovo Blitz contro Messina DenaroScoperta la rete dei pizziniIntercettazioni : "E' come Padre Pio" : Si stringe il cerchio sul capo di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. 22 arresti nella provincia di Trapani. Individuata la rete dei pizzini del superboss. In manette anche due suoi cognati Segui su affaritaliani.it

Camorra - Blitz dei carabinieri 50 arresti per droga e riciclaggio : É in corso un'operazione da parte del Comando provinciale dei carabinieri che stanno dando esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Dda nei confronti di oltre ...

Napoli - Blitz dei carabinieri contro spaccio e riciclaggio. Oltre 50 arresti : Le accuse sono di spaccio di stupefacenti e di attività di riciclaggio, tutti reati aggravati da finalità mafiose

Camorra - Blitz dei carabinieri 50 arresti per droga e riciclaggio : É in corso un'operazione da parte del Comando provinciale dei carabinieri che stanno dando esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Dda nei...