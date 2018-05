Bilancio 2017 | l' indebitamento scende di tre milioni Ma le opposizioni attaccano

Bilancio positivo per la stagione teatrale 2017/18 di Ortona : 10 mila gli spettatori al Teatro Tosti : Sono stati 28 gli spettacoli, 10 mila gli spettatori, 100 le giornate di apertura, 12 le unità lavorative impiegate. "Il risultato positivo della stagione ha confermato la bontà della nostra scelta - ...

Atalanta - approvato il Bilancio 2017 : utile di 26 - 7 milioni : L'Atalanta ha approvato il bilancio 2017, chiuso in forte utile per la seconda stagione consecutiva L'articolo Atalanta, approvato il bilancio 2017: utile di 26,7 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Saipem - somma per accordo con Sonatrach contabilizzata nel Bilancio 2017 : Teleborsa, - Saipem ha chiuso l'annoso capitolo Sonatrach con il pagamento di un corrispettivo di 150-300 milioni . Sull'argomento è tornato il numero uno del gruppo, Stefano Cao , rispondendo poi ad ...

Digital360 - via libera da assemblea a Bilancio 2017 : Via libera dell'assemblea di Digital360 al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 che è stato approvato all'unanimità. I ricavi consolidati ammontano a 14,3 milioni di euro, con una crescita ...

Mediaset - il Bilancio 2017 torna all’utile. Crescono gli stipendi dei top manager : Confalonieri doppia Piersilvio : Piersilvio Berlusconi Dopo la batosta economica dell’anno precedente, con perdite record causate dal braccio di ferro con Vivendi, nel 2017 Mediaset è tornata all’utile. L’azienda di Cologno Monzese – si legge nel bilancio della stagione conclusasi il dicembre scorso – ha registrato un utile netto di 90,5 milioni, a fronte del buco da 294,5 milioni di euro che nel 2016 aveva gravato sulle casse del gruppo. ...

Bcc Roma : ok Assemblea a Bilancio 2017 - nuovo Cda conferma Liberati presidente : Roma, 2 mag. (AdnKronos) - L’Assemblea dei soci della Bcc di Roma, tenutasi ieri presso la Fiera di Roma e in contemporanea all’Alta Forum di Campodarsego (Padova), alla presenza di più 5.000, ha approvato il bilancio di esercizio 2017, chiuso con un utile di 21,1 milioni di euro, oltre 7,3 miliardi

Bcc Roma : ok Assemblea a Bilancio 2017 - nuovo Cda conferma Liberati presidente (2) : (AdnKronos) - Bcc di Roma dispone oggi di una rete di 182 agenzie e di 21 sportelli di tesoreria a domicilio, e conta 1.500 dipendenti, oltre 33.000 soci e 370.000 clienti, in gran parte famiglie e piccole imprese, oltre che PA ed Enti. Al 31 dicembre 2017 la Banca ha realizzato impieghi per finanzi

DigiTouch - via libera dei soci a Bilancio 2017 e dividendo : Teleborsa, - Via libera dall'assemblea di DigiTouch al bilancio 2017. I soci tra le altre delibere hanno deciso per la destinazione dell'utile di esercizio pari a 0,04 euro, al lordo delle eventuali ...

Approvato ad unanimità il Bilancio 2017 di Acque Veronesi. Utili per 2 milioni di euro - investimenti per 24 milioni. La tariffa più bassa ... : Così, Niko Cordioli, presidente di Acque Veronesi dal 2015, commentando l'approvazione ad unanimità del bilancio relativo all'anno 2017, avvenuta il 27 aprile 2018, alla presenza dei Sindaci dei ...

Gabetti - l'Assemblea approva il Bilancio 2017 : Teleborsa, - Ok dell'Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A. al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. "I risultati al 31 dicembre 2017" dichiara Fabrizio Prete , Presidente ...

MARR - Assemblea approva Bilancio 2017. Dividendo 0 - 74 euro : Teleborsa, - L'Assemblea degli Azionisti di MARR S.p.A. ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, che si è chiuso con ricavi totali consolidati pari a 1.624,6 milioni di euro , 1.544,4 ...

Mondo TV - via libera da soci a Bilancio 2017 : Via libera dall'assemblea di Mondo TV al bilancio 2017 che si è chiuso con un aumento a due cifre per l'utile netto di competenza pari a 12,8 milioni di euro in salita del 50% rispetto agli 8,6