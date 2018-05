Biglietti Udinese-Inter | Serie A 6 maggio | come acquistare gli ultimi tickets per la

oasport

(Di giovedì 3 maggio 2018) Domenica 6, alle ore 12.30, il Lunch match della 36ma giornata del campionato di calcio diA sarà tra l’e l’. Una sfida densa di significati per entrambe le compagini che hanno la necessità di fare punti per obiettivi diversi. I friulani, reduci da un periodo molto complicato, hanno cambiato guidata tecnica: via Massimo Oddo ed in panchina l’ex calciatore della Juventus Igor Tudor. Situazione difficile: le squadre in lotta per non retrocedere si avvicinano, vista la penuria di punti delle ultime giornata. La sfida contro i nerazzurri sarà fondamentale per mettersi al riparo da sorprese assai sgradite. Vero è che la formazione di Luciano Spalletti, uscita piuttosto amareggiata dal confronto con la Juve, vorrà rifarsi e tenere aperto il discorso qualificazione alla prossima Champions League. I 4 punti che separano la squadra del tecnico di ...