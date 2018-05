Berlusconi sulle spalle di Renzi Alla sede del Pd esposta l' opera di street art

Adesso Di Maio vuol mettere le mani sulle tv di Berlusconi : Ci risiamo con l'antiBerlusconismo. Il Movimento 5 Stelle non si smentisce e continua a vivere l'ossessione nei confronti di Silvio Berlusconi. Dopo i veti è la volta dell'oscurantismo. Di cosa? Delle tv del leader di Forza Italia. "Dovremmo lavorare sulla Rai ma anche sulle tv private. Fa specie che Berlusconi, con le sue tv, stia mandando delle velate minacce a Salvini e alla Lega. Mettiamo mano a questo conflitto che c'è nell'informazione ...

Berlusconi - Travaglio : “Chi pagava mafia eviti di portare corone di fiori sulle tombe di Falcone e di Borsellino” : Il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, spiega durante la trasmissione Dimartedì (La7) il dispositivo relativo alla sentenza di primo grado sulla trattativa Stato-mafia, scindendo il piano giudiziario da quello etico e politico. Poi sottolinea: “Conosciamo una sentenza definitiva, quella per la quale Dell’Utri è in galera per concorso esterno in mafia. In quella sentenza definitiva c’è scritto che Dell’Utri ...

"Loro" di Paolo Sorrentino e il peso dell'epica pornografica Berlusconiana sulle consultazioni : Dopo "La grande bellezza", "La grande bruttezza" : "Loro 1", prima parte del monumentale affresco che Paolo Sorrentino dedica all'epopea di Silvio Berlusconi ( la seconda parte uscirà a ruota il 10 maggio, per un totale di 4 ore) è uno sfolgorante cabaret pornografico che ingoia e omologa tutto : soldi, donne, politica e vita privata. Dico la mia, che non necessariamente è opinione comune di chi l'ha visto in anteprima: ...

Berlusconi frena sulle polemiche : Il Cavaliere ribadisce piena fiducia a Salvini indicandolo come leader della coalizione, ma restringe gli orizzonti del centrodestra, ribadendo che i pentastellati hanno solo sete di potere e con loro ...

Salvini e Berlusconi - lite sulle alleanze : Casellati rinuncia - Mattarella prende tempo : Il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha riferito al Capo dello Stato dell'esito del secondo giro di consultazioni, come da mandato esplorativo del Quirinale. "Sono certa che il presidente ...

Berlusconi - incubo a 5 Stelle La vera partita è sulle frequenze tv Di Maio premier spaventa Mediaset : Silvio Berlusconi sa bene che nel Movimento Cinque Stelle c'è chi pensa di riassegnare le frequenze televisive ciclicamente, ogni cinque anni Segui su affaritaliani.it

Salvini-DiMaio - asse sulle Camere. Il leader 5 stelle : «Passi avanti per il governo. Berlusconi lasci ai giovani» : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della...

Salvini-M5S - asse sulle Camere Di Maio : «Dal Pd risposte sbagliate Berlusconi deve lasciare ai giovani» : È una concezione allarmante quella secondo cui chi vince prende tutto tenendo fuori le minoranze anche quando queste, come nel caso del Pd, rappresentano la seconda forza politica del Paese. Salvini ...

Salvini-DiMaio - asse sulle Camere. Il leader 5 stelle : «Passi avanti per il governo. Berlusconi lasci ai giovani» : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della...

Salvini-M5S - asse sulle Camere. Di Maio : 'Passi avanti per il governo. Berlusconi deve lasciare ai giovani' : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della commissione ...

Salvini-M5S - asse sulle Camere. Di Maio : «Passi avanti per il governo. Berlusconi deve lasciare ai giovani» : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della...

Matteo Salvini - il retroscena sulle consultazioni da Mattarella : 'Prende tempo per far fuori Berlusconi' : Prendere tempo, per il momento. La 'pausa di riflessione' concessa da Sergio Mattarella ai leader ha trovato tutti d'accordo. Secondo un retroscena della Stampa , Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi ...

Luigi Di Maio - a Silvio Berlusconi segnali rassicuranti sulle tv : Lo sguardo è a sinistra, al Pd, e a destra alla Lega. Perchè con Berlusconi non trattano. Questa la posizione ufficiale dei 5 Stelle nel primo girone delle consultazioni. Ma Di Maio e compagnia ...

Matteo Salvini furibondo con Silvio Berlusconi - il retroscena : 'Così sei fuori dai giochi. Hai tradito i patti sulle consultazioni' : Dopo il primo giro di consultazioni, le cronache politiche danno conto di un Matteo Salvini furibondo con Silvio Berlusconi . Già, perché il Cavaliere ha attaccato con toni durissimi il M5s, che con ...