Benji e Fede a Radio Italia parlano del tour 2018 “da orgasmo” diviso in 3 fasi | arrivano

Come partecipare all’intervista a Benji e Fede a Radio Italia Live il 3 maggio : L'intervista a Benji e Fede a Radio Italia Live è alle porte. Il duo modenese è infatti pronto a tornare sul palco dell'emittente Radiofonica milanese per un nuovo Live che servirà per la presentazione di Siamo solo noise. L'evento è previsto per il 3 maggio, ma è già possibile richiedere gli accrediti per partecipare Come pubblico al concerto che terranno al Verti Music Place di Cologno Monzese. Per provare a vincere gli inviti, sarà ...

I cantanti alla Partita del Cuore di Genova - da Ermal Meta a Benji e Fede e Il Volo : info e biglietti in prevendita : I nomi dei cantanti alla Partita del Cuore di Genova: la Nazionale cantanti sfiderà il prossimo 30 maggio i Campioni del Sorriso, in una serata di solidarietà allo stadio Ferraris di Genova. Giunta quest'anno alla 27esima edizione, la Nazionale cantanti si svolgerà mercoledì 30 maggio allo stadio Luigi Ferraris a Genova: l'evento è completamente dedicato a Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso 26 marzo. Il ricavato dalla vendita dei biglietti, ...

Laura Pausini guida ancora la classifica Fimi - seguita da Thirty Seconds To Mars e Benji e Fede : Laura Pausini guida ancora una volta la classifica Fimi degli album più venduti della settimana. La cantante di Solarolo è seguita dal nuovo disco dei Thirty Seconds To Mars e dal duo modenese Benji e Fede, rispettivamente al secondo e al terzo posto. Se Fatti Sentire occupa la vetta della classifica, Benj e Fede con Siamo Solo Noise sono stabili sul podio dopo sei settimane dalla pubblicazione. America dei Thirty Seconds To Mars debutta ...

Benji e Fede a Emigratis il 12 aprile : il video con Pio e Amedeo per la band Musicomio : Benji e Fede a Emigratis giovedì 12 aprile sono protagonisti di uno sketch con Pio e Amedeo a supporto della band Musicomio. Il duo di Modena è stato intercettato da Pio e Amedeo che, intenzionati a farsi conoscere anche all'estero per la loro musica, hanno coinvolto gli idoli delle teenagers italiane per un video di supporto. Benji e Fede a Emigratis hanno registrato una clip con Pio e Amedeo chiedendo ai fan di supportare il gruppo ...

Un grande evento prima del tour di Benji e Fede - con un repertorio ricchissimo : “Manca poco” : Annunciato un grande evento prima del tour di Benji e Fede, tornati al successo con Siamo solo noise. Il duo modenese è tornati ai microfoni di RTL 102.5, per raccontare quelli che sono i punti più importanti del loro nuovo progetto discografico che è arrivato a qualche mese dal Zeropositivo. Il terzo album del duo è balzato immediatamente in vetta alle classifiche, preceduto da Buona fortuna. I due raccontano di una nuova maturità ...

Nuove date dell’instore tour di Benji e Fede per Siamo solo noise ad aprile : gli eventi firmacopie : Nuove date dell’instore tour di Benji e Fede sono disponibili da oggi. Chiusa la prima parte dell’instore tour promozionale per l’album Siamo solo noise, il duo modenese comunica ai fan nuovi appuntamenti firmacopie, gli ultimi. Le Nuove date dell’instore tour di Benji e Fede a supporto del loro terzo disco di inediti sono state annunciate oggi, martedì 27 marzo, all’interno degli spazi ufficiali dei due cantanti sui social network. Gli ...

Rimandate due date dell’instore di Benji e Fede - causa malattia : tutti i dettagli : L'instore di Benji e Fede ha subito una piccola variazione. A causa della leggera febbre di Benji, il firmacopie di Bologna del 20 marzo si svolgerà con la sola presenza di Fede, mentre le date di Andria e Reggio Calabria, del 21 e 22 marzo, sono state Rimandate a data da definire. Benjamin Mascolo ha quindi dovuto cedere il passo alla febbre, che lo terrà a casa per i prossimi giorni. I prossimi instore, da tenersi in settimana, saranno ...

Benji in ospedale - Fede su Twitter : "Ci siamo sempre stati l’uno per l’altro e sarà così per sempre" : Uno scatto di Benji e Fede ha suscitato migliaia di reazioni su Twitter tra rewtweet e cuori. Nelle ultime ore, infatti, Fede ha pubblicato uno scatto dell'amico, a letto, con una flebo e un tubicino al naso. Nulla di grave, sembra, solo problemi di salute per questioni di febbre (tempo tiranno).prosegui la letturaBenji in ospedale, Fede su Twitter: "Ci siamo sempre stati l’uno per l’altro e sarà così per sempre" pubblicato su ...

Mowgli – Il Disco della Giungla di Tedua scala la classifica Fimi del 16 marzo superando Benji & Fede : Col suo secondo album in carriera è riuscito ad ottenere la prima posizione nella classifica Fimi del 16 marzo: Tedua, vero nome Mario Molinari, è il primatista della settimana con Mowgli Il Disco della Giungla, l'album rilasciato lo scorso febbraio. Dopo il passaggio alla major Sony, Tedua ha piazzato ai vertici Fimi il suo secondo progetto Discografico in carriera, riuscendo a scalzare dalla vetta il fenomeno commerciale del momento, Benji ...

Benji - Fede e lo scherzo delle Iene : Modena, 15 marzo 2018 - Arrabbiato, incredulo, deluso. Un Benjamin Mascolo mai visto così. Il cantante del duo modenese Benji e Fede è stato vittima di uno scherzo da parte delle spietate Iene . La ...

Benji & Fede - la vendetta dello scherzo a 'Le Iene' con la complicità di Rocco Hunt : Alla fine la vendetta è arrivata, a meno di un anno di distanza: Niccolò Torielli de Le Iene ha deciso di consentire a Federico Rossi , del duo musicale Benji & Fede , di prendersi una rivincita con ...

Le Iene : il nuovo disco di Benji e Fede è un flop? : Benji e Fede vittime de Le Iene: lo scherzo Le Iene, oltre a essere famose per i loro temuti servizi, godono di una certa popolarità per gli scherzi che ogni settimana propongono al pubblico di Italia 1. Questa volta è stato il turno di Benji e Fede, il famoso duo di cantanti modenesi. Come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, i cantanti sono già stati vittime del programma di Italia 1. O meglio: Fede è stato già protagonista di una ...

Benji & FEDE - SCHERZO DI FEDERICO ROSSI A BENJAMIN MASCOLO A LE IENE/ Video - il disco stroncato dagli amici : BENJI & FEDE, SCHERZO di FEDErico ROSSI a BENJAMIN MASCOLO a Le IENE: a distanza di un anno dal primo, arriva la vendetta. Ecco chi si è reso complice di FEDE.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 23:23:00 GMT)

Benji & Fede - scherzo di Federico Rossi a Benjamin Mascolo a Le Iene/ Video - “Mi sono vendicato dopo un anno” : Benji & Fede, scherzo di Federico Rossi a Benjamin Mascolo a Le Iene: a distanza di un anno dal primo, arriva la vendetta. Ecco chi si è reso complice di Fede.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:15:00 GMT)