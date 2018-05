Belluno : sindaco - nessun problema di alcol - ma sì a limiti alla musica di sera : Belluno , 3 mag. (AdnKronos) - "La città di Belluno , fortunatamente, non soffre molto di “movida estiva”, complici anche le tante feste di paese che animano la provincia e che attirano migliaia di persone". Così all'Adnkronos il sindaco di Belluno , Jacopo Massaro fa il punto sul fronte della Movida e

