Belen Rogrizuez offende Michelle Hunziker pubblicamente! Il post!

(Di giovedì 3 maggio 2018) Che cosa è accaduto in queste ore traRodriguez? Per quale motivo la showgirl argentina ha offeso la bionda conduttrice di Striscia La Notizia? Un post pubblico chiarisce che cosa è accaduto tra le due prime donne!Rodriguez chiede scusa pubblicamente aattraverso un messaggio postato su Instagram. La modella argentina si è resa protagonista di una cattiveria espressa nei confronti della bionda soubrette svizzera. Cosa è accaduto? La maggiore dei fratelli Rodriguez assediata 24 ore su 24 ore dai paparazzi, è esplosa dicendo questa triste frase: “non mi fate le foto tutto il tempo, sto uscendo di testa. Apiace, va in depressione se non ha i paparazzi fuori, lei ha sempre il sorriso“.si è presto resa conto di averla combinata grossa e per questo attraverso un post pubblicato sui social, ha chiesto ...