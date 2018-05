Belen Rodriguez furiosa | sbotta contro i paparazzi

Gossip : Belen Rodriguez difende 'Fabri' e si scaglia contro i paparazzi : Cosa sta succedendo a Belen Rodriguez? Dopo essere stata beccata tra le braccia di Fabrizio Corona, l'argentina ha manifestato più di un segnale di forte nervosismo. Come racconta 'Oggi' sul suo ultimo numero, infatti, la showgirl si è scagliata contro i paparazzi che la stavano immortalando per le vie di Milano; una frase che avrebbe detto la 33enne ai fotografi, in particolare, ha riacceso i Gossip sul suo legame con l'ex fidanzato. Belen su ...

Belen Rodriguez/ L’abbraccio con Fabrizio Corona lascia senza fiato : “A lui non rinuncio…” : Belen Rodriguez e Fabrizio Corona si sono incontrati a Milano con mamma, amici e figli al seguito, ecco il loro pomeriggio tra abbracci, dichiarazioni e sentimenti d'amicizia.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 05:30:00 GMT)

SILVIA PROVVEDI E FABRIZIO CORONA / Belen Rodriguez non c’entra : lei allontana il gossip con la sorella Giulia : SILVIA PROVVEDI furiosa per gli scatti, pubblicati dal settimanale Chi, di FABRIZIO CORONA "avvinghiato" alla sua ex Belen Rodriguez. “Trovo poco buon gusto in queste foto"(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:50:00 GMT)

Belen Rodriguez e Corona - le foto dell?incontro dopo 5 anni di lontananza : «A lui non rinuncio - gli voglio un gran bene» : Si è molto parlato nelle scorse settimane dell?incontro a Milano fra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, da poco uscito dal carcere. Gli ex si sono incrociati ?per caso?...

Fabrizio Corona - la ex Silvia Provvedi : “Sono ancora innamorata”. E Belen Rodriguez : “Io e lui sappiamo che linea abbiamo preso” : Fabrizio Corona tra due fuochi? Non proprio, anche se sicuramente l’ex re dei paparazzi continua a tenere banco nelle cronache rosa nostrane. Da un lato c’è Silvia Provvedi, la ex fidanzata che a Chi confessa di amare ancora Corona (“sono ancora molto innamorata”) e aggiunge però di non poter “stare alle sue regole”. Dall’altro lato c’è Belen Rodriguez. “Da quando è uscito, nulla è andato ...

Belen Rodriguez posa sexy in intimo per Jadea mentre Andrea Iannone pedala : Un servizio fotografico decisamente sexy, quello di Belen Rodriguez per il marchio di intimo Jadea. La showgirl argentina ha posato infatti in una location da sogno, la sua nuova villa immersa nel...

ANDREA IANNONE/ Tornato al podio e al centro del gossip grazie a Belen Rodriguez (Che tempo che fa) : ANDREA IANNONE ha ricevuto di recente le lodi della compagna Belen Rodriguez ed è riTornato sul podio della MotoGp. Oggi sarà ospite di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 10:28:00 GMT)

Belen Rodriguez in perizoma - fan ‘sotto shock’ : l’ultima FOTO è pazzesca [GALLERY] : 1/18 FOTO Instagram ...

Belen Rodriguez : “Andrea Iannone è un uomo meraviglioso” : La storia tra Belen Rodriguez e il campione di MotoGp Andrea Iannone sembra scorrere a gonfie vele, nonostante le voci e i pettegolezzi. In una lunga intervista al settimanale Grazie ha infatti dichiarato di vivere un momento speciale accanto al compagno, che non ha paura di amarla per quella che è veramente. Rayada- #primavera #teextrañaba Un post condiviso da Belen (@BelenRodriguezreal) in data: Apr 19, 2018 at 4:09 PDT prosegui la ...