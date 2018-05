Belen chiede scusa alla Hunziker | ' Mi vergogno come una ladra | andrò in terapia'

Belen e la frase sulla Hunziker : 'Va in depressione se non vede i paparazzi'. Poi chiede scusa : Belen Rodriguez pubblica una stories su Instagram per chiedere scusa a Michelle Hunziker per una cattiveria detto in un momento di rabbia. 'Voglio chiedere umilmente scusa a Michelle, perché in preda ...

