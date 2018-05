Belen chiede scusa a Michelle Hunziker | ecco cosa è successo

Dopo l'offesa alla Hunziker - Belen chiede scusa : "Mi vergogno come una ladra. Devo andare in terapia" : Dopo il durissimo sfogo contro i paparazzi, ma soprattutto Dopo aver offeso Michelle Hunziker , Belen Rodriguez chiede scusa. La showgirl argentina è stata sorpresa da Tabloit mentre litiga in strada ...

Uomini e Donne : Belen interviene e chiede scusa per la farfalla. La reazione sui social è immediata : Due star, una del cinema e l'altra del mondo della televisione, scendono in campo per sostenere Miriano nell'arduo compito di conquistare il cuore di Tina Cipollari a Uomini e Donne . Nell'ultima puntata del dating show di Canale 5 sono ...