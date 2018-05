Beautiful | più MISTERO e GIALLO nel futuro della soap? Anticipazioni

Beautiful : JACOB YOUNG non è più sotto contratto (ma non va via) : Notizie inaspettate arrivano dagli Stati Uniti, dove uno dei protagonisti di Beautiful passa a sorpresa (ma forse neanche troppo) da fisso a “ricorrente”. Si tratta di JACOB YOUNG, l’interprete di Rick Forrester, che ultimamente negli Stati Uniti è stato un po’ meno al centro della scena rispetto al solito. E ora è chiaro il perché: è stato lo stesso attore, in un recente tweet sui social, a confermare di non essere più ...

“Ohhh!”. Beautiful - due notizie in un colpo solo : dopo anni torna Taylor - ma non è più come la ricordiamo. I fan avranno un sussulto : ecco com’è adesso : Anche chi non segue con costanza Beautiful avrà sentito parlare e visto almeno una volta Taylor Hayes, storico personaggio della soap opera più famosa e longeva al mondo. La psichiatra che ha fatto perdere la testa al mitico Ridge Forrester e rivale di Brooke Logan è interpretata dall’attrice Hunter Tylo e tutti la ricordano così, bellissima e mora. Due notizie in un colpo solo: dopo l’addio al set di Beautiful nel 2014, la ...

“Rifattissima”. Avete più visto Brooke di Beautiful? Katherine Kelly Lang è ovviamente cambiata in più di 30 anni di soap e di recente è stata accusata di aver esagerato coi ritocchini. Parlano le foto : com’è oggi - a 57 anni : Avete più visto Katherine Kelly Lang, alias Brooke Logan di Beautiful? È stata ospite al Maurizio Costanzo Show e se vi siete persi la puntata e, soprattutto, Avete bene in mente come era l’attrice, bè, probabilmente fisserete le sue nuove fotografie strizzando più e più volte gli occhi e finirete col credere alle recenti accuse che le sono state mosse: i famosi ritocchini. Sembra parecchio più giovane dei 56 – quasi 57 – che ...

Beautiful - Eric : ‘Ridge non sarai mai più mio figlio’. Anticipazioni trame dal 26 al 31 marzo : I rapporti familiari complicati da matrimoni (e tradimenti incrociati) sono all’ordine del giorno nella storica soap opera amEricana, in onda fin dall’ormai lontano 1987. Dopo il matrimonio tra Brooke e Bill e il ritorno di Sheila, nuove vicissitudini travolgono la famiglia Forrester e tutti i personaggi che ruotano attorno all’omonima casa di moda. Ecco le Anticipazioni di Beautiful, lo show con appunto Ridge e Brooke in onda da lunedì 26 a ...

GOTHAM - "Ad Arkham Si Fa Tutto Più Interessante". Cosa dobbiamo aspettarci dall'episodio 4x13 "A Beautiful Darkness” : Stasera sulla Fox andrà in onda il nuovo episodio di GOTHAM, e il ritorno tanto atteso di un personaggio.Il tredicesimo episodio di GOTHAM, “A Beautiful Darkness”, ci mostrerà il formarsi dell’alleanza tra Oswald e Jerome, o quanto meno l’inizio della loro convivenza ad Arkham.Dopo un episodio concentratosi maggiormente sulle Narrows e il nuovo dominio di Lee Thompinks, il nuovo episodio ci porta ad Arkham dai personaggi più attesi dai ...