Battlefield 5 è in realtà Bad Company 3? Cosa ha detto il presunto sviluppatore DICE

(Di giovedì 3 maggio 2018)ed Electronic Arts hanno già reso noto che il nuovo5 verrà presentato all’evento in programma all’EA Play di giugno 2018. Manca poco più di un mese all’annuncio ufficiale ma dalle ultime indiscrezioni trapelate in rete sembra che il titolo5 potrebbe inessereBad3.5 o Bad3?Le indiscrezioni arrivano daRussia, , come si legge su Resetera, che sostiene che il nuovo gioco sarà proprio Bad3. Gli sviluppatori infatti avrebbe utilizzato5 come un nome in coper evitare di svelare subito i veri dettagli del progetto. A diffondere i dettagli dell’indiscrezioni sarebbe stato undipendente di, seguito addirittura dall'account ufficiale di. Il messaggio postato in rete è stato ovviamente rimosso subito e sembra che ci siano molti dubbi sull'appartenenza ...