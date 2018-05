Basket | playoff Nba | impresa Utah | sbanca Houston e porta la serie in parità

Risultati playoff Basket A2 / Diretta live score : tutti in campo! (gara-2 - 1^ turno) : Risultati playoff basket A2: Diretta live score delle partite del giorno. Trieste e Scafati salgono sul 2-0 senza particolari problemi, Biella soffre ancora ma impatta con Montegranaro(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 20:00:00 GMT)

Risultati Basket Serie A2/ Playoff - gara-1 primo turno : Fortitudo a valanga - Treviso in overtime! : Risultati basket Serie A2: nelle partite di gara-1 del primo turno vincono le favorite Trieste, Fortitudo Bologna e Treviso (in overtime). Cade il fattore campo di Biella e Legnano. (Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 22:17:00 GMT)

Basket - 28a giornata Serie A 2018 : Cremona supera Brescia e tiene vive le speranze di playoff. Decide Travis Diener! : La 28esima giornata di Serie A si è aperta con un pirotecnico 88-86 con cui la Vanoli Cremona ha battuto la Germani Brescia . Un successo a dir poco fondamentale per la squadra di casa, che in questo modo tiene vive le speranze di playoff, agganciando il gruppo a 28 punti composto da Varese, Cantù e Virtus Bologna. Una partita vissuta sul filo dell’equilibrio e risolta soltanto a 18″ dalla fine da un tiro di Travis Diener. Cremona è ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : Ragusa batte Venezia e porta la serie a gara-5! : Sarà gara-5 a decidere la serie di semifinale tra Ragusa e Venezia . La Passalacqua ha difeso con successo il proprio campo nel quarto episodio, batte ndo la Reyer per 61-58 e rimandando ogni discorso alla quinta e decisiva partita (in programma lunedì). Una vittoria che porta la firma del solito duo: Dearica Hamby e Jessica Kuster, autrici di 30 punti combinati. Per la prima una prestazione notevole arricchita da ben 18 rimbalzi ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : il Famila Schio prima finalista. Sconfitta in gara-4 la Saces Napoli : Il Famila Schio è la prima finalista dei Playoff Scudetto. La squadra veneta ha vinto gara-4 in casa della Saces Napoli per 73-65 e giocherà l’ultimo atto del campionato. Schio andrà così a caccia del nono Tricolore della sua storia, mentre Napoli fa calare il sipario su una stagione comunque molto positiva per le campane. Grandissima protagonista di questa sera Isabelle Yacoubou, miglior marcatrice dell’incontro con 28 punti. Oltre ...