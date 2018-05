: Barricato dopo uccisione mamma,blitz CC - NotizieIN : Barricato dopo uccisione mamma,blitz CC - TelevideoRai101 : Barricato dopo uccisione mamma,blitz CC - speecialneeds : in effetti come se non bastasse ci mancava solo il paese bloccato dai carabinieri e cecchini ovunque perchè un uomo… -

dei carabinieri in via Campana, a Quagliano, dove da stamane un 37enne con disabilità psichiche si èin casaaver ucciso la madre di 70 anni. I militari sono entrati nell' abitazione. Uditi una ventina di colpi di arma da fuoco. L'uomo è armato di fucili e pistole e si era asserragliato nella casa nel Napoletanoaver ucciso la madre con tre colpi di fucile. Prima deli carabinieri hanno tentato di convincere il 37enne ad arrendersi.Rintracciato il padre che non è riuscito a convincerlo.(Di giovedì 3 maggio 2018)