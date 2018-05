Balotelli vuole l’Italia | ecco la prossima destinazione secondo i bookmakers

calcioweb.eu

(Di giovedì 3 maggio 2018) Stagione veramente importante per l’attaccante Mario, protagonista con la maglia del Nizza adesso SuperMario si prepara a tornare in Italia. “Ci sono tante squadre in Italia che mi seguono e mi piacerebbe tornare in un club italiano. Non ci sono possibilità che io torni in rossonero”, ha detto l’attaccante.i bookmaker, in prima fila c’è la Roma, l’arrivo dinella Capitale è dato a 4,00Eurobet. Quota 5,00, riferisce Agipronews, per l’ipotesi Napoli, a 5,00 invece la possibilità che porta al Borussia Dortmund. In Serie A la soluzione Juventus è piazzata a 6,00, mentre tornando all’estero si gioca a 8,00 sull’Atletico Madrid e a 9,00 al Monaco. Nel prossimi mesi la situazione sarà più chiara ma al momento Roma in pole per. L'articolol’Italia,la...