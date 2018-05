Balotelli contro Kanye West | ' La schiavitù una scelta? Che ca!'

Mario Balotelli contro il senatore leghista Iwobi : “Vergogna”. Salvini : “Non mi piaceva in campo - ancor meno fuori” : “Forse sono cieco io o forse non gliel’hanno detto ancora che è nero. Ma vergogna!!!”. Mario Balotelli attacca il senatore Toni Iwobi, primo senatore di colore nella storia della Repubblica, eletto con la Lega. Immediata la risposta del parlamentare: “Faccia il calciatore”. Sul suo profilo Instagram l’attaccante del Nizza, che negli stadi il razzismo lo ha conosciuto con i “buuu” e le banane che gli ...

