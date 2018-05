Badminton | i ranking mondiali aggiornati Viktor Axelsen sempre più primo | che balzo per

Badminton - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Decide tutto il ranking - in palio cinque titoli : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Badminton. Si assegneranno cinque titoli: singolo e doppio per entrambi i sessi, doppio misto. Potranno partecipare 172 atleti (86 per sesso). Ogni Nazione potrà essere presente con massimo 16 atleti (8 per sesso di cui massimo 2 singolaristi e due doppi). Questa è la distribuzione dei posti a disposizione per i vari eventi: SINGOLARI: ...