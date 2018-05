“Bacio | bacio” Amore sotto la pioggia al Grande Fratello | mentre gli inquilini si

caffeinamagazine

(Di giovedì 3 maggio 2018) Singing in the rain cantava Gene Kelly nell’omonima, immortale pellicola del ’52 ancora oggi ben scolpita nella mente di tutti gli appassionati di cinema. E proprio laè intervenuta di prepotenza a scombinare ulteriormente le carte del, creando le premesse per un nuovoche potrebbe sbocciare a breve. Dopo Lucia e Filippo, ecco infatti che tra Alessia e Matteo pare proprio essere scattato qualcosa. Nel corso di questi ultimi giorni, i due gieffini sono sempre più vicini. Durante la giornata sono davvero molti i momenti in cui Gentili e la Prete si ritagliano del tempo per stare da soli: lui ha ammesso la cosa, spiegando che i due si cercano continuamente, come d’altronde ormai evidente a tutti. Ora, ecco il nuovo siparietto. In un momento di apatia e noia totale, il calciatore e la bellissima ragazza hanno movimentato il tutto ...