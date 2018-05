Aveva sempre dolori addominali | le trovano 14 vermi vivi nel dotto biliare

Stati Uniti - giustiziato il detenuto più vecchio di sempre : Aveva 83 anni : Era accusato di aver ucciso 30 anni fa un giudice federale del suo distretto, in Alabama, per vendicarsi di essere stato escluso dalla carriera forense

“Un film horror”. Ritrovamento agghiacciante a Venezia. Da 7 anni di lui non si sapeva più nulla - nessuno lo Aveva più cercato ed era anche stato cancellato dall’anagrafe. Poi la scoperta più macabra (e triste) di sempre : Una scenda da film dell’orrore a Venezia. In un piccolo appartamento del centro storico è stato rinvenuto il cadavere mummificato di un uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Natanti i quali ipotizzano che la salma potrebbe essere quella del 75enne che risultava essere stato cancellato dall’anagrafe del Comune nel 2013 in quanto irreperibile. La casa, in Sestriere Dorsoduro, era in una situazione di degrado ...