Autotrasporto | Conftrasporto | vinto ricorso Tar | no contributi ad Art

meteoweb.eu

: #Fai-#Conftrasporto vince il ricorso al #Tar. L'#autotrasporto non deve alcun contributo all'ART @Conftrasporto -… - ferpress : #Fai-#Conftrasporto vince il ricorso al #Tar. L'#autotrasporto non deve alcun contributo all'ART @Conftrasporto -… - TrasportoEuropa : Scontro tra Alis e Conftrasporto sulla politica dei #Trasporti nel #mare e nell’#autotrasporto… - UeT1982 : Trasporto pesante Brennero, le soluzioni di Anita, Anfia e Unrae #autotrasporto #anita #conftrasporto #unrae… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Roma, 3 mag. (AdnKronos) – “L’non deve alcun contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti (che invece lo esigeva). Lo stabilisce il Tar del Piemonte con una sentenza che, giunta nella tarda serata di ieri, ha accolto le istanze della Federazione degli autotrasportatori italiani”. Ad annunciarlo è Fai-in una nota. “Il Tribunale amministrativo del Piemonte – riferisce-conferma che l’Authority non esercita alcuna concreta attività regolatoria (presupposto, questo, per poter richiedere il contributo) nel settore dell’merci che, sottolinea il Tar, ‘già oggi appare ampiamente liberalizzato e fortemente concorrenziale’. Le imprese di, quindi, non devono alcuna ulteriore ‘tassa occulta’; se l’Authority dovesse ...