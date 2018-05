Auto elettriche - La Germania supera la Norvegia

Mobilità sostenibile - le colonnine di ricarica arrivano al ristorante : a Pordenone la prima struttura del Friuli Venezia Giulia dedicata alle Auto elettriche : L’eco sostenibilità passa da Pordenone. Il Podere dell’Angelo di Pasiano di Pordenone è il primo ristorante del Friuli Venezia Giulia a dotarsi di quattro colonnine per la ricarica delle auto elettriche. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Sky Gas & Power, azienda udinese attiva su scala nazionale nella fornitura di energia elettrica e gas e che ha fatto della sostenibilità un proprio valore aggiunto dove la qualità ...

Salone Auto elettriche : Bologna va in fiera con l'Ev show : Un Salone decisamente Fico Oltre all'esposizione ed alle prove su strada, il Salone auto elettriche di Bologna ha molto altro da offrire: convegni, spettacoli ma anche laboratori . L'obiettivo numero ...

Salone Auto elettriche - Bologna pronta alla sfida" : Il programma sarà accompagnato da una serie di convegni, laboratori e spettacoli per educare le persone sempre più alla mobilità elettrica. 'Dobbiamo raccontare meglio questi mezzi- sostiene marco ...

Campidoglio - arrivate quattro nuove Auto elettriche : Arrivano quattro auto elettriche di Groupe PSA per l’autoparco di Roma Capitale: due C-Zero e due Berlingo Citroën in comodato d’uso gratuito per un anno e sei mesi. Le nuove vetture saranno utilizzate per fini istituzionali a sostegno della mobilità eco-compatibile e il rispetto dell’ambiente. “Le auto a zero emissioni porteranno benefici non solo ambientali, […]

Roma - Psa fornisce quattro Auto elettriche all’amministrazione comunale – FOTO : Roma sembra portare bene al gruppo PSA, specie dopo la bella vittoria ottenuta dal marchio di lusso DS nel primo e storico gran premio di Formula E che si è corso sulle strade della Capitale. E’ il momento di insistere dunque, e proprio per questo dal quartier generale italiano dell’azienda francese hanno deciso di fornire in comodato d’uso per un anno e mezzo quattro veicoli a batteria all’amministrazione ...

200Km di autonomia in 8 minuti. Il nuovo sistema di ricarica per Auto elettriche presentato da ABB : Il mercato delle auto elettriche, rispetto alle vetture a combustibile fossile, è ancora piuttosto marginale ma è innegabile che a livello globale i numeri del settore continuino a crescere con un aumento delle auto elettriche vendute e, soprattutto, un supporto sempre maggiore da parte di numerosi produttori che hanno deciso di investire risorse maggiori nella produzione di mezzi di trasporto a impatto zero. Uno dei settori chiave nei quali si ...

Auto elettriche - in 8 minuti 200 Km ricarica. E batteria infinita rivoluzione italiana. E incentivi al via : Lo scorso anno sono state vendute 1.967 unità, che a conti fatti sono poche. Rappresentano infatti solo lo 0,1% del totale, ma le prospettive sono considerate incoraggianti. .

Auto elettriche - arriva la ricarica più veloce al mondo : Abb ha presentato ieri, in occasone della Fiera di Hanover, Terra HP , High Power, , il caricatore per veicoli elettrici più veloce al mondo. Si tratta in pratica di un colonnina per la ricarica in ...

Volvo - Nel 2025 la metà delle Auto vendute saranno elettriche : Una Volvo ogni due vendute nel mondo, entro il 2025, sarà completamente elettrica. Lo ha annunciato oggi la Casa svedese al Salone di Pechino, con una promessa che segue di dodici mesi un'altra uscita ambiziosa sul fronte dell'elettrificazione, quella di avere nella gamma di ciascun modello una versione mild hybrid, plug-in o completamente elettrica già a partire dall'anno venturo.Una promessa per la Cina. Non è un caso che il nuovo obiettivo ...

Arriva la prima strada che ricarica le Auto elettriche in movimento : Un primo tratto di strada lungo due km è stato realizzato per sperimentare la futuristica ricarica di auto elettriche in movimento Aspettare decine di minuti, in alcuni casi anche qualche ora, fermi ...

Automobili Pininfarina - nasce il nuovo marchio italo-indiano di Auto elettriche : Non fatevi ingannare dal nome: il nuovo marchio automobili Pininfarina, con la Pininfarina originale non c’entra nulla, o quasi. Il brand, infatti, è indipendente dalla celebre ed omonima firma del design italiano. Anche se, inevitabilmente, si avvarrà dei suoi servizi di ingegneria. La nuova marca nasce grazie alla sinergia con l’indiana Mahindra – che controlla la stessa Pininfarina – e punta a mettere sul mercato, entro il 2020 ...

Cina : una strada intelligente per caricare le Auto elettriche in transito : Sono sempre di più le aziende dell’industria automobilistica che hanno deciso di investire nella produzione di auto elettriche, in grado di ridurre le emissioni inquinanti a beneficio dell’ambiente, e se da un lato è evidente come il settore negli ultimi anni sia cresciuto a livello globale con numeri sempre più promettenti, è altrettanto vero che c’è ancora molta strada da fare. Migliorare la tecnologia alla base delle auto ...