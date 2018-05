Australia | Commonwealth Bank | dati di 20 milioni di clienti a rischio

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di martedì 10 aprile. Australia dominante nel nuoto - colpacci Semenya e Makwala nell’atletica : A Gold Coast ( Australia ) proseguono i Giochi del Commonwealth . Di seguito i risultati e i podi di oggi martedì 10 aprile. ATLETICA LEGGERA: Salto in lungo (femminile) – Annunciata doppietta giamaicana con Kimberly Williams (14.64) e Shanieka Ricketts (14.52), terza Thea Lafond da Dominica (13.92). 110 metri ostacoli – La Giamaica detta legge con Ronald Levy (13.19) e Hansle Parchment (13.22) che precedono l’ Australia no Nicholas Hough ...

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di sabato 7 aprile. Ellie Black e Chad Le Clos fanno la differenza - grande Australia : A Gold Coast ( Australia ) proseguono i Giochi del Commonwealth . Di seguito tutti i risultati e i podi di sabato 7 aprile. GINNASTICA ARTISTICA: Concorso generale individuale (femminile) – La canadese Ellie Black , dopo l’argento vinto ai Mondiali, riesce a imporsi con un complessivo 54.200 battendo per quattro decimi l’ Australia na Georgia Godwin (53.800), terza la quotata inglese Alice Kinsella (53.150). Concorso generale individuale ...

Giochi del Commonwealth 2018 : le Australiane firmano il nuovo primato del mondo nella 4×100 sl a Gold Coast : Una chiusura con il botto nella prima giornata di gare nell’Optus Aquatic Centre di Gold Coast (Australia), riservata al nuoto in piscina, nell’edizione 2018 dei Giochi del Commonwealth. La 4×100 stile libero donne australiana si è esaltata nella vasca di casa, firmando il nuovo primato del mondo e, ovviamente, conquistando il successo in finale. 3’30″05 il crono per le “aussie” (migliorando il ...