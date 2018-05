Atletica | il keniano Asbel Kiprop positivo all’EPO! Un controllo dello scorso dicembre lo

oasport

(Di giovedì 3 maggio 2018) Un nuovo caso di doping sconvolge il mondo dell’: il, dominatore dei 1500 metri per quasi un decennio, sarebbe risultato non negativo ad unantidoping svolto nel2017. Lo riporta il sito de La GazzettaSport. La sostanza incriminata sarebbe l’eritropoietina, meglio conosciuta come EPO, ed il test, oltretutto, sarebbe avvenuto al di fuori di un contesto di gara, in una sorpresa. L’atleta, oro sui 1500 alle Olimpiadi di Pechino 2008 e vincitore di tre Mondiali consecutivi tra 2011 e 2015, oggi si è così difeso: “Leggo che sarei risultato, posso solo dire che sono sempre stato in prima linea nella lotta al doping: come potrei rovinare così tutto quel che ho fatto a livello internazionale dal 2007 in avanti? Spero con tutto il cuore di riuscire a dimostrare che sono un atleta ...