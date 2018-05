Atari ci parla della sua “nuova” console ibrida - intervista : Poche settimane fa Atari ha ufficializzato il nome della sua nuova console casalinga che si chiamerà Atari VCS e dovrebbe uscire entro la fine dell'anno.Precedentemente nota come Ataribox, l'hardware è stato poi ribattezzato VCS, Video Computer System. Sia il nome che il design richiamano il glorioso passato della compagnia ma la notizia una volta tanto non ha prodotto le solite lacrimucce di commozione. Non a tutti, almeno.La console è ancora ...