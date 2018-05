Asus Zenfone Live L1 con Android Go ufficiale | dovrebbe arrivare anche in Europa

Asus Zenfone Max Pro M1 si aggiorna con alcune novità : Per ASUS ZenFone Max Pro M1 è già arrivato il momento di un importante update. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte dagli sviluppatori L'articolo ASUS ZenFone Max Pro M1 si aggiorna con alcune novità proviene da TuttoAndroid.

Asus presenta ZenFone Live L1 - uno smartphone di fascia bassa con Android Go : ASUS ha da poco presentato in Indonesia il suo nuovo smartphone ZenFone Live L1: uno smartphone entry level con Snapdragon 425 e riconoscimento facciale.

Asus Zenfone 5 - quanto serve al giusto prezzo - : La fotocamera posteriore secondaria è una fotocamera grandangolare da 12mm di lunghezza focale , rispetto al mondo delle 35mm, , praticamente un fish-eye. La fotocamera frontale sfrutta un sensore da ...

Dal 2 maggio aggiornamento a sorpresa per Asus Zenfone 3? Segnalata patch 55 sulla batteria : Ci sono segnalazioni decisamente sorprendenti in questi minuti per quanto riguarda l'Asus ZenFone 3, in particolare a proposito della versione ZE520KL, considerando il fatto che oggi 2 maggio alcuni utenti hanno iniziato a ricevere la notifica per installare l'aggiornamento 55. Si tratterebbe della terza patch impostata su Android Oreo, tra l'altro a distanza di appena dieci giorni dal nostro ultimo report sul pacchetto software 53. Insomma, se ...

Problemi di lettura SIM con l’Asus Zenfone 2 : feedback e costi associati : Ci sono delle considerazioni molto interessanti da fare per quanto riguarda l'Asus ZenFone 2, andando al dì là del passaggio gratuito verso lo ZenFone 3 assicurato in molti casi dal produttore per gli smartphone in assistenza, come riportato anche negli ultimi giorni per coloro che stanno riscontrando Problemi nel download di aggiornamenti via OTA. Detto questo, non bisogna dimenticare altri aspetti riguardanti il normale utilizzo di un device ...

Anteprima assoluta per Asus Zenfone 3 - 4 e 5 : ecco ZenUI Launcher 5.0.0.44_180402 : Ci sono novità molto interessanti che si possono condividere in queste ore per coloro che hanno deciso di puntare su un Asus ZenFone 3, 4 o quelli appartenenti alla recentissima famiglia degli ZenFone 5. Da qualche ora a questa parte è spuntato in Rete il link al download per provare in Anteprima ZenUI Launcher 5.0.0.44_180402, la nuovissima versione del Launcher dedicato a parte dei prodotti commercializzati da Asus che presenta alcune novità ...

Asus Zenfone 5 - la recensione : Presentato ormai due mesi fa al Mobile World Congress di Barcellona, finalmente lo smartphone Zenfone 5 di Asus è arrivato anche in Italia. Dietro al design leggermente derivativo dell’ultima proposta taiwanese si nasconde un prodotto che ha qualcosa da dire, soprattutto in virtù di un prezzo interessante (399 euro). Ci abbiamo passato diversi giorni per capire come si comporta. (Foto: Lorenzo Longhitano) Partendo dall’ovvio, di ...

Recensione Zenfone 5 : Asus ha cambiato marcia - sappiatelo : Abbiamo provato per voi ASUS Zenfone 5, l'ultimo nato nel folto gruppo di simil iPhone X ma ad un prezzo accessibile. Si tratta di un ottimo smartphone di fascia media, molto concreto e curato a 360 gradi

Cosa fare prima di mandare un Asus Zenfone 3 in assistenza per problemi alla fotocamera : Cresce a dismisura, da un po' di tempo a questa parte, il numero di utenti che sta registrando problemi alla fotocamera posteriore dell'Asus ZenFone 3, relativamente alla solita questione della messa a fuoco. Da tempo affermiamo su queste pagine che non si tratta di una questione di natura software, anche per chi ha ricevuto lo smartphone in omaggio da ex possessore di uno ZenFone 2. Dopo aver dedicato uno spazio specifico a questa casistica, ...

Consigli post passaggio da Asus Zenfone 2 a ZenFone 3 gratis : sblocchiamo Oreo via OTA : Ritengo doveroso oggi 26 aprile tornare su una questione molto interessante, come quella relativa al passaggio gratuito dall'Asus ZenFone 2 allo ZenFone 3. Sempre più utenti, infatti, stanno ricevendo lo smartphone più recente dall'assistenza in caso di danni irreparabili al primo coperti naturalmente da garanzia. Un'iniziativa lodevole da parte del produttore asiatico, che merita rispetto, ma anche un approfondimento per tutti quelli che stanno ...

Importanti aggiornamenti in fase di rilascio per Honor 8 - Asus Zenfone 5 - ZenFone Max Pro - ZenFone Max Plus M1 - Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy A3 (2017) : Oggi pioggia di aggiornamenti per Honor 8, ASUS ZenFone 5, ZenFone Max Pro, ZenFone Max Plus M1, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy A7 e A3 (2017). Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update?

Per tutti 50 euro di sconto su Asus Zenfone 5 : come richiedere il coupon oggi 24 aprile : Dopo avervi parlato dell'iniziativa di permuta che vi permette di risparmiare fino a 125 euro sul prezzo del nuovo ASUS Zenfone 5 restituendo un qualsiasi modello di precedente generazione, per tutta la giornata di oggi 24 aprile (la promozione in realtà è partita ieri) vi sarà possibile fare richiesta di un buono per uno sconto di 50 euro sul totale, che ricordiamo essere di 399 euro (cosa che vi permetterà di pagare il dispositivo appena 349 ...

Abbiamo una data per Asus Zenfone 4 e l’aggiornamento Oreo con TIM : Stiamo aspettando davvero oltre ogni previsione, ma a questo punto l'Asus ZenFone 4 dovrebbe essere realmente ad un passo dal rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo l'ultimo report pubblicato poche settimane fa su Optimagazine, in cui si brancolava nel buio su una questione ritenuta molto delicata dagli utenti, oggi 24 aprile finalmente possiamo nutrire qualche certezza in più in attesa di un passo ufficiale da ...

Ecco come avere uno sconto di 50 euro sull'acquisto di Asus Zenfone 5 : Con l'imminente arrivo del nuovo ASUS ZenFone 5 anche in Italia, l'azienda ha deciso di dare la possibilità a tutti gli utenti di poterlo ottenere con uno sconto di ben 50 euro.