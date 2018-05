ASUS annuncia il notebook X507

ASUS annuncia ZenFone 5 in Italia : dal 23 aprile al prezzo di 399 euro : Atteso più del fratello minore, lanciato qualche settimana fa qui da noi, ASUS ZenFone 5 è arrivato finalmente in Italia e quindi siamo pronti a comunicarvi prezzo e data di uscita. L'articolo ASUS annuncia ZenFone 5 in Italia: dal 23 aprile al prezzo di 399 euro proviene da TuttoAndroid.

ASUS annuncia le schede madri delle serie H370 - B360 e H310 : Cernusco sul Naviglio, 3 Aprile 2018. Lo scorso anno, l’introduzione dei processori Intel® Core di ottava generazione con la piattaforma di fascia alta Z370 ha offerto una maggiore potenza a tutti gli utenti che desiderano sfruttare al meglio il proprio PC, che si tratti di attività professionali come la creazione di contenuti e l’editing video, oppure d’intrattenimento come lo streaming live delle sessioni di gioco. In ogni ...

ASUS annuncia il mouse gaming ROG Gladius II Origin : ASUS ROG (Republic of Gamers) ha annunciato oggi la disponibilità sul mercato italiano del mouse gaming ottico ROG Gladius II Origin, il terzo modello della serie ROG Gladius di cui adotta il tipico design ergonomico. Il cuore pulsante di questo modello è un sensore ottico che fornisce l'accuratezza e la precisione necessaria per abbattere ogni nemico, con 12.000 DPI e 250 IPS. Il design si adatta a diverse dimensioni della mano e offre un grip ...