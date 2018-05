Astronomia | potrebbe esserci vita aliena sotto gli strati di ghiaccio delle lune?

Astronomia : il James Webb Space Telescope della NASA potrebbe individuare le prime stelle e i primi buchi neri dell’universo : Le prime stelle nell’universo si sono accese circa 200-400 milioni di anni dopo il Big Bang. Osservare queste primissime stelle individuali ad una distanza così enorme normalmente sarebbe un’impresa per qualsiasi telescopio spaziale. Tuttavia, con le giuste condizioni e un pizzico di fortuna, il James Webb Space Telescope della NASA, che sarà lanciato a maggio 2020, sarà in grado di catturare la luce di singole stelle di quella prima ...

Astronomia : il buco nero super-massiccio della Via Lattea potrebbe avere “fratelli invisibili” : Gli astronomi stanno cominciando a capire cosa succede quando i buchi neri sentono il bisogno di vagare per la Via Lattea. Generalmente, un buco nero super-massiccio si trova al centro di una galassia massiccia. Ma a volte possono “vagare” nella loro galassia madre, rimanendo lontani dal centro in regioni come l’alone stellare, un’area quasi sferica di stelle e gas che circonda la sezione principale della galassia. Gli astronomi ipotizzano che ...

Astronomia : Saturno potrebbe essere il pezzo mancante nel puzzle delle lune di Giove : Saturno potrebbe aver avuto un ruolo chiave nella nascita delle lune più grandi di Giove, secondo un nuovo studio. Le 4 lune più grandi di Giove, Io, Europa, Ganimede e Callisto, sono conosciute anche come lune galileiane, in onore di Galileo Galilei che le scoprì nel 1610. Tutte e 4 sono più grandi di Plutone e Ganimede è la luna più grande del sistema solare, persino più grande di Mercurio. Studi precedenti hanno suggerito che Ganimede e ...

Astronomia - misterioso segnale catturato da 4 telescopi di ultima generazione : potrebbe rivelare i segreti della materia oscura : E’ pronta ad entrare in azione la task force internazionale che mira a svelare i segreti della materia oscura di cui e’ composto il 95% della massa dell’Universo: a guidarla e’ Nico Cappelluti, astrofisico italiano all’Universita’ di Miami, che sulla rivista The Astrophysical Journal ha appena pubblicato la scoperta di un misterioso segnale, catturato da ben quattro telescopi a raggi X, che potrebbe ...

Astronomia : ‘Oumuamua - l’oggetto interstellare a forma di sigaro - potrebbe essere un’astronave aliena? : Ci sono alieni che stanno vivendo a bordo di ‘Oumuamua, l’oggetto interstellare a forma di sigaro che sta sfrecciando nel nostro sistema solare? Per rispondere a questa domanda, gli astronomi dell’Australia occidentale hanno usato il telescopio Murchison Widefield Array per spiare il visitatore roccioso. ‘Oumuamua è stato scoperto il 19 ottobre 2017 dal telescopio Pan-STARRS1 nelle Hawaii. Rappresenta la prima prova diretta di un oggetto che ha ...

Astronomia : la materia oscura potrebbe essere costituita da mini buchi neri creati dal Big Bang? : La materia oscura, la misteriosa massa nell’universo che non emette luce ma esercita un’attrazione gravitazionale, potrebbe essere costituita da buchi neri primordiali che si sono originati con il Big Bang, secondo una nuova teoria dei ricercatori dell’Università di Ginevra, che si basa sul bosone di Higgs. Il bosone di Higgs nasce come un’onda nel cosiddetto campo di Higgs, che permea l’universo e conferisce la massa alle particelle. ...

Astronomia : ecco perché la vita extraterrestre potrebbe essere molto più improbabile di quanto si creda : Il fosforo è un elemento essenziale per la vita, ma la quantità necessaria per formare la vita sulla Terra potrebbe essere stata solo una questione di fortuna, secondo un nuovo studio. Le nuove osservazioni della Nebulosa Granchio – i residui dell’esplosione della Supernova 1054 – suggeriscono che l’abbondanza e la distribuzione del fosforo nella Via Lattea potrebbero essere più casuali di quanto gli scienziati pensassero in precedenza. Di ...

Astronomia : un enorme sciame di buchi neri potrebbe circondare il cuore della Via Lattea : Uno sciame di migliaia di buchi neri potrebbe circondare il gigantesco buco nero al centro della Via Lattea, secondo un nuovo studio. Ai centri della maggior parte, se non di tutte, le galassie ci sono buchi neri super-massicci che hanno masse che vanno da milioni a miliardi di volte quella del sole. Per esempio, al centro della nostra galassia si trova Sagittarius A*, con una massa 4,5 milioni di volte quella del sole. Secondo gli scienziati, i ...

Astronomia : i buchi neri ai centri delle galassie potrebbero emettere più onde gravitazionali : I buchi neri ai centri delle galassie potrebbero accelerare le fusioni tra oggetti e produrre più onde gravitazionali, secondo un nuovo studio. Le onde gravitazionali sono distorsioni dello spazio-tempo prodotte da incontri tra oggetti massicci, come buchi neri o stelle di neutroni ultra-dense. Il primo rilevamento in assoluto di onde gravitazionali è avvenuto nel 2015 ad opera degli scienziati che stavano utilizzando l’Advanced LIGO (Laser ...

Astronomia - gli esopianeti di TRAPPIST-1 potrebbero avere troppa acqua per ospitare la vita : ecco i risultati di un nuovo studio : I 7 pianeti rocciosi che orbitano la stella TRAPPIST-1 hanno molta acqua, forse anche troppa per poter ospitare la vita, secondo un nuovo studio della School of Earth and Space Exploration dell’Arizona State University. Tutti i mondi di TRAPPIST-1 probabilmente hanno acqua per centinaia degli oceani terrestri sulle loro superfici e quelli più umidi possono avere una quantità oltre 1.000 volte maggiore rispetto al nostro pianeta. Stranamente, ...

Astronomia - scoperti 15 nuovi esopianeti intorno a sistemi di nane rosse : uno di essi potrebbe ospitare la vita : Gli scienziati hanno riferito l’esistenza di 15 nuovi esopianeti, inclusa una Super-Terra che potrebbe avere acqua liquida, che orbitano intorno a piccole stelle fredde vicino al nostro sistema solare. Queste stelle, conosciute come nane rosse, sono di enorme interesse per gli studi della formazione ed evoluzione planetaria. Un team di ricerca guidato da Teruyuki Hirano del Dipartimento di Scienze della Terra e Planetarie del Tokyo Institute of ...