Asti | maxi operazione anti ‘Ndrangheta Decine di arresti | smantellata organizzazione di

Saviano - controlli e sicurezza : maxi sequestro dei Nas in un pAstificio : Saviano - Un maxi sequestro di pasta in un noto pastificio della città del Carnevale. A finire sotto sequestro un unico tipo di pasta, gli ziti a candela, tipici della tradizione gastronomico-culinaria della Campania e della dieta mediterranea. Il genere alimentare veniva prodotto in una fabbrica del comune vesuviano, precisamente a Via San Francesco D'Assisi, dove vi è la sede operativa dell'azienda. Circa 170 chilogrammi di pasta secca non ...