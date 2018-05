associazione Donne in cooperazione * assemblea annuale - trento 2018 | ' SOSTENERE I

agenziagiornalisticaopinione

: 'In vent'anni, in Italia, sono state uccise circa 500 donne nigeriane' Isoke Aikpitanyi racconta la condizione di… - RaiTre : 'In vent'anni, in Italia, sono state uccise circa 500 donne nigeriane' Isoke Aikpitanyi racconta la condizione di… - LorisCavallett1 : RT @cislareametrobo: 3/5 alle h 15 “Contro la tratta delle donne' iniziativa organizzata da Anolf, Cisl Area metropolitana bolognese e @Cis… - DanFrancesconi : RT @cislareametrobo: 3/5 alle h 15 “Contro la tratta delle donne' iniziativa organizzata da Anolf, Cisl Area metropolitana bolognese e @Cis… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) C ome nel caso del V-Day, la giornata in cui in tutto il mondo si manifesta contro lo sfruttamento e ogni forma di violenza sulle, che nel 2017 ha visto leinlanciare la ...