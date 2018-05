Ashley Graham senza ritocchi | la sua campagna di costumi è un inno alla body positivity

vanityfair

(Di giovedì 3 maggio 2018) «I’m your biggest fan I’ll follow you until you love me», cantava Lady Gaga in uno dei suoi primi singoli di successo, Paparazzi. Se la sua non era esattamente la storia di un amore sano, questo ritornello potrebbe invece ben descrivere quello che è successo tra i paparazzi e la modella plus size, che ha scelto proprio le loro foto rubate per la nuovadel suo marchio dida bagno, Swimsuit For All. LEGGI ANCHECandice Swanepoel lancia un marchio diUnapiuttosto atipica per un marchio di beachwear, dato che tutte le foto sono completamente non ritoccate. Esatto: la, icona delladiversity e portavoce della bellezza non conforme agli standard da copertina, ha voluto dare l’ennesimo messaggio di positività in un periodo in cui le donne sono continuamente martellate dall’ansia di arrivare perfettefamigerata «prova costume», ...