: Asd #Judo #Frascati: Farina conquista la cintura nera: La Farina ha fatto tre incontri… - romadailynews : Asd #Judo #Frascati: Farina conquista la cintura nera: La Farina ha fatto tre incontri… - Sportfriends64 : Asd Judo Frascati, la Farina si qualifica ai campionati italiani juniores - oslaz : Asd Judo Frascati, la Farina si qualifica ai campionati italiani Juniores e conquista la cintura nera… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Roma – Un fine settimana da ricordare per Veronica. L’atleta classe 1999 in forza all’Asdha confermato il suo buon momento anche nella gara di qualificazione ai campionati italiani Juniores. Che è andata in scena sabato scorso a Fabbrica di Roma. Laha fatto tre incontri vincendoli con personalità e ottimo stile, aggiudicandosi la prova endo nel contempo il pass per la kermesse tricolore di categoria che si disputerà nel week-end del 12 e 13 maggio prossimi a Ostia. “Sono contenta di questo risultato e di come ho combattuto – commenta la–. Mi sentivo bene e speravo di poter fare una buona prestazione. Ora il pensiero va ai campionati italiani Juniores che disputai già l’anno scorso senza brillare: l’obiettivo è di riscattare quella gara e di fare decisamente meglio”. Grazie alla vittoria di Fabbrica, laha ...