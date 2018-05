Ascolti tv | oltre 8 7 milioni di telespettatori per Roma – Liverpool

Ascolti Tv - oltre 6 milioni di telespettatori per Bayern Monaco-Real Madrid : Grande spettacolo all'Allianz Arena. L'incontro tra tedeschi e spagnoli è stato il settimo più visto in stagione, subito dietro a Barcellona-Roma. L'articolo Ascolti Tv, oltre 6 milioni di telespettatori per Bayern Monaco-Real Madrid è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti tv - Montalbano in replica batte il GF con oltre 6.3 milioni di telespettatori : E’ ancora una volta Il commissario Montalbano a trionfare nel prime time. La fiction, nonostante fosse in replica, ha fatto registrare nella serata del 23 aprile 6 milioni 385mila telespettatori sintonizzati su Rai1 e il 27.11% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il Grande Fratello, anticipato al lunedì sera per fare spazio alla semifinale di Champions League Liverpool-Roma, ha raccolto 3 milioni 479mila telespettatori con il ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Ottimi Ascolti : oltre 6.800.000 spettatori. Il programma più visto dell'access prime time : Questa sera, martedì 24 aprile, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di STRISCIA la NOTIZIA con Ficarra e Picone. In studio anche le veline. (Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:15:00 GMT)

Ascolti tv - Il Commissario Montalbano in replica batte il GF con oltre 6.3 milioni di telespettatori : E’ ancora una volta Il Commissario Montalbano a trionfare nel prime time. La fiction, nonostante sia in replica, ha fatto registrare nella serata del 23 aprile 6 milioni 385mila telespettatori sintonizzati su Rai1 e il 27.11% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il Grande Fratello, anticipato al lunedì sera per fare spazio alla semifinale di Champions League Liverpool-Roma, ha raccolto 3 milioni 479mila telespettatori con il 20.95% ...

Ascolti tv - Don Matteo 11 chiude con oltre 6 - 7 milioni di telespettatori : Chiusura vincente per Don Matteo 11 che su Rai1 con 6 milioni 777mila telespettatori, pari ad uno share del 30.18%, si aggiudica il prime time del 19 aprile. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film I.T. – Una mente pericolosa ha raccolto 1 milione 602mila telespettatori pari al 7.3% di share. Sempre in prima serata, su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 1 milione 874mila spettatori (8.53%), su Italia1 1 milione 754mila spettatori per ...

Ascolti tv - vince il film Nemiche per la pelle su Rai1 con oltre 3 - 5 milioni di telespettatori : A vincere la prima serata di mercoledì 18 aprile è il film Nemiche per la pelle, commedia di Luca Lucini con Margherita Buy e Claudia Gerini, visto su Rai1 da 3 milioni e 588mila telespettatori con uno share del 14.7%. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film Un giorno come tanti ha totalizzato 1 milione 809mila telespettatori con l’8.3%. Meglio del film con Kate Winslet e Josh Brolin hanno fatto Chi l’ha visto?, che ha raccolto su ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Boom di Ascolti : oltre 7 milioni di spettatori. È il programma più visto della giornata : Questa sera, mercoledì 18 aprile, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di STRISCIA la NOTIZIA con Ficarra e Picone. In studio anche le veline. (Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 11:56:00 GMT)

Ascolti tv - vince Don Matteo 11 con oltre 6 - 6 milioni di telespettatori : Don Matteo 11 su Rai1 conquista la prima serata tv del 12 aprile con 6 milioni 661mila telespettatori e il 25.01% di share nel primo episodio e 5 milioni 925mila spettatori con il 26.9% nel secondo episodio. Ascolti tv prime time Su Canale 5, il film Un amore senza fine ha raccolto 1 milione 854mila spettatori pari al 7.88% di share. Meglio ha fatto, su Rai2, l’ultimo appuntamento con le blind audition del talent The Voice of Italy, visto ...

Ascolti tv - oltre 7 - 6 milioni di telespettatori per l’impresa della Roma contro il Barcellona : L’impresa della Roma, che ribalta il risultato dell’andata contro il Barcellona di Messi e si qualifica alle semifinali di Champions League, è stata un trionfo anche dal punto di vista televisivo. Il match ha fatto il pieno di Ascolti su Canale 5 con 7 milioni 680mila telespettatori e il 28.34% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 la fiction Questo nostro amore 80, con Neri Marcorè e Anna Valle, ha raccolto 3 milioni 805mila ...

Ascolti tv - oltre 6 - 4 milioni di telespettatori per Barcellona – Roma : La prima serata del 4 aprile ha visto trionfare ancora una volta il calcio negli Ascolti tv con l’incontro di Uefa-Champions League Barcellona-Roma, seguito su Canale 5 da 6.405.000 telespettatori pari al 23.18%. Ascolti tv prime time Rai1 ha trasmesso il film “Fratelli Unici”, una commedia con Raoul Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini e Miriam Leone, visto da 3 milioni e 382mila telespettatori, con uno share del 13,2%. ...

Ascolti tv - per la replica de Il Commissario Montalbano oltre 6 - 5 milioni di telespettatori : Anche a Pasquetta Il Commissario Montalbano, con la replica de “Il sorriso di Angelica”, conquista la prima serata. La fiction ha fatto registrare su Rai1 6 milioni 575mila telespettatori (28.3% di share), risultando il programma più visto della giornata. Ascolti tv prime time La serata prevedeva su Italia 1 Emigratis che è stato visto da 2 milioni 108mila telespettatori (10.23% di share). Su Canale 5 Exodus – Dei e Re ha ...

Ascolti tv - 30 marzo 2018 : Inside Out non va oltre l’11 - 1% di share : Ascolti tv venerdì 30 marzo 2018: ieri sera su Canale5 il film Inside Out visto da… Ecco i principali dati Auditel con gli Ascolti tv di venerdì 30 marzo 2018. Ieri sera su Rai1 La Via Crucis ha registrato un ascolto medio pari a 4 milioni 473 mila telespettatori ed il 19,5% di share. Su […] L'articolo Ascolti tv, 30 marzo 2018: Inside Out non va oltre l’11,1% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv - 30 marzo 2018 : Inside Out non va oltre l’11% di share : Ascolti tv venerdì 30 marzo 2018: ieri sera su Canale5 il film Inside Out visto da… Ecco i principali dati Auditel con gli Ascolti tv di venerdì 30 marzo 2018. Ieri sera su Rai1 La Via Crucis ha registrato un ascolto medio pari a 4 milioni 473 mila telespettatori ed il 19,5% di share. Su […] L'articolo Ascolti tv, 30 marzo 2018: Inside Out non va oltre l’11% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv - oltre 6 milioni di telespettatori per Don Matteo 11 : Ancora una volta Don Matteo, arrivato all’edizione numero 11, nel giorno in cui Terence Hill compie 79 anni conquista la prima serata tv del 29 marzo su Rai1 con 6 milioni 110mila telespettatori e il 24.97% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5, il film di Fausto Brizzi Forever Young ha raccolto 1 milione 871mila telespettatori pari all’8.28% di share. Meglio ha fatto, su Rai2, la seconda puntata del talent The Voice of Italy, ...