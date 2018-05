Ascolti tv | domina Roma-Liverpool con 8 | 7 milioni di spettatori

Ascolti TV | Mercoledì 2 maggio 2018. Roma – Liverpool domina con il 32.1% : Roma - Liverpool Su Rai1 Qualcosa di Nuovo ha conquistato 3.099.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 Roma – Liverpool ha raccolto davanti al video 8.712.000 spettatori pari al 32.1% di share. Su Rai2 Aldo, Giovanni e Giacomo – Live on Stage ha interessato 1.370.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Mrs. Doubtfire ha intrattenuto 1.500.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti ...

Ascolti TV | Lunedì 23 aprile 2018. La replica di Montalbano domina (27.11%) - Grande Fratello 20.95% : Grande Fratello : Barbara D'Urso e la figlia di Bobbi Solo Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il Gioco delle Tre Carte in replica ha conquistato 6.385.000 spettatori pari al 27.11% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Grande Fratello 15 ha raccolto davanti al video 3.479.000 spettatori pari al 20.95% di share (qui gli Ascolti della prima puntata – qui gli Ascolti della seconda puntata del GF14). Su Rai2 Iron Man 3 ha ...

Ascolti TV | Lunedì 19 Marzo 2018. Montalbano domina (26.6%). Il Segreto 10.7% - Emigratis 9.8% : Il Commissario Montalbano Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Una Faccenda Delicata in replica ha conquistato 6.337.000 spettatori pari al 26.6% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.575.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Boss in Incognito ha interessato 1.688.000 spettatori pari al 6.6% di share (presentazione di 7 minuti: 1.327.000 – 4.8%). Su Italia 1 l’esordio della terza stagione di ...

Ascolti TV | Giovedì 15 marzo 2018. Domina Don Matteo (26.9%) - Lo Stagista Inaspettato 10.4%. Diretta Gol su TV8 al 5.9%. Celebrity MasterChef 2 parte solo dal 2.3%-2% : Don Matteo 11 Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 6.269.000 spettatori pari al 26.9% di share. Su Canale 5 Lo Stagista Inaspettato ha raccolto davanti al video 2.287.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Boss in Incognito ha interessato 1.421.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Insterstellar ha intrattenuto 1.346.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 La Leggenda degli Uomini Straordinari ha raccolto davanti al video 702.000 ...

Ascolti TV 3 MARZO - DATI AUDITEL/ C'è posta per te di Maria De Filippi domina il sabato sera : ASCOLTI tv 3 MARZO, i DATI AUDITEL: Maria De Filippi sbanca ancora il sabato sera con la sua trasmissione C'è posta per te. Bene anche Gli ultimi saranno ultimi film in onda su Rai Tre.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 14:00:00 GMT)