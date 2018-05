ilsole24ore

: RT @sole24ore: Argentina, maxi rialzo dei tassi al 33,25% per difendere il peso - FaderVestax : RT @sole24ore: Argentina, maxi rialzo dei tassi al 33,25% per difendere il peso - Ghostbia_Jo : RT @sole24ore: Argentina, maxi rialzo dei tassi al 33,25% per difendere il peso - nadur_net : RT @albe_: Ricordate l'Argentina? Maxi rialzo dei tassi al 33,25% (ah, però!) per difendere il peso -

(Di giovedì 3 maggio 2018) La terza economia sudamericana è intervenuta a sorpresa per la seconda volta in una settimana per fermare la svalutazione delargentino...