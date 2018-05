Argentina | incontro Sampaoli-Higuain-Dybala | gli ultimi aggiornamenti

calcioweb.eu

: #Argentina, incontro Sampaoli-#Higuian-#Dybala: gli ultimi aggiornamenti - CalcioWeb : #Argentina, incontro Sampaoli-#Higuian-#Dybala: gli ultimi aggiornamenti - DanaGitana_ : RT @FcInterNewsit: Argentina, a breve incontro Sampaoli-Icardi a Milano: spiraglio Mondiale? - interclubpavia : Argentina, incontro Sampaoli-Icardi: spiraglio Mondiale? -

(Di giovedì 3 maggio 2018) La stagione è ormai nella fase finale, la Juventus impegna in campionato e Coppa Italia con l’obiettivo di raggiungere il massimo obiettivo, si candidano ad essere protagonisti gli attaccantiche pensano anche al possibile Mondiale in Russia. Il ct dell’nella giornata di ieri ha incontrato i due calciatori della Juventus, confermata ad entrambi la convocazione per la prossima competizione di giugno, in particolar modo il Pipita non era convinto della convocazione soprattutto dopo le ultime deludenti prestazioni con la maglia dell’. Anchenon sembrava in pole perchè considerato difficilmente compatibile con Messi ma la decisione alla fine è stata quella di affidarsi ad un vice-Leo che sarà appunto. LEGGI ANCHE –> Napoli-Juventus, continua la furia di De Magistris: “hanno deciso di farci perdere lo ...