Apple lancia buy back da 100 miliardi

Apple fa il pieno di utili con il boom dei servizi - lancia buyback record da cento miliardi : New York - Apple batte le previsioni di bilancio nell'ultimo trimestre, confermando un'abitudine degli ultimi 20 trimestri su ventuno. E soprattutto supera questa volta i timori degli...

Apple : conti sopra le stime. Lancia piano buyback da 100 mld Usd : New York, 2 mag. , askanews, - Utili e ricavi migliori del previsto. Una ripresa del mercato cinese. Un numero di iPhone consegnati sotto le stime. Vendite record per i servizi. E una distribuzione di ...

Apple convince il mercato : trimestrale migliore delle attese - lanciato buyback da 100 mld$ : Risultati trimestrali in crescita e migliori delle aspettative per Apple. Il colosso di Cupertino ha archiviato il secondo trimestre fiscale, concluso a fine marzo, con ricavi in crescita del 16% a 61,...

Apple pronta a lanciare un abbonamento per le News : ...il principale servizio di abbonamento multitestata negli Stati Uniti e offre agli utenti la possibilità di accedere all'istante sui dispositivi mobili ad alcune delle riviste più lette al mondo. Nel ...

Apple lancia un nuovo iPad low cost per studenti e professori - : Presentato a Chicago, il nuovo modello è stato pensato per il mondo dell'istruzione. Con un display da 9,7 pollici, sarà di supporto ad Apple Pencil, la matita per disegni e annotazioni sullo schermo. Offrirà 200 gigabyte di spazio di archiviazione iCloud ...

Huawei lancia il P20 - scommette su foto e sfida Apple e Samsung - : La compagnia cinese, terza al mondo tra i produttori di smartphone, svela il suo ultimo smartphone e punta a competere con l'iPhone X e il Galaxy S9

Apple potrebbe lanciare presto un MacBook Air economico : Quando parla Ming-Chi Kuo , analista di KGI Securities, raramente sbaglia. Ecco perché questa sua previsione è da ascoltare: Apple potrebbe lanciare un nuovo MacBook Air 'a un prezzo inferiore' nel ...

Apple Si Prepara A Lanciare Un MacBook Air Economico In Primavera : MacBook Air 2018 in arrivo in Primavera ad un prezzo molto più basso dei precedenti? Svolta in casa Apple: a breve potrebbe arrivare un computer portatile MacBook Air Economico MacBook Air Economico 2018 Prendi questa notizia con le pinze, visto che è solo un rumor da confermare, anche se arriva da fonti affidabili e molto vicine […]

Perché Apple ha deciso di lanciare in autunno l'iPhone più grande di sempre : Tre nuovi iPhone in stile “X”. Uno standard, uno a buon mercato e l'altro extra-large. L'ipotesi era stata formulata da un'analisi di KGI. Adesso arriva una conferma, non ufficiale ma attendibile com'è Bloomberg. Apple potrebbe quindi abbandonare definitivamente il design che ha caratterizzato la linea tradizionale (fino all'iPhone 8) per abbracciare stile e tecnologia del “Ten”: bordi ...