Anziana muore e lascia in eredità 1 | 5 milioni di euro al gatto

Crolla il solaio di una villetta : Anziana muore sotto i detriti : Un'anziana è morta nel crollo di una parte di solaio in una villetta a Civitavecchia. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Per la donna, che si trovava proprio sotto i...

Elezioni politiche italiane del 2018 : Anziana muore per un malore nel seggio : Una donna di 85 anni è morta nel pomeriggio, a causa di un malore, nell’atrio di una scuola elementare di Matera nella quale è stato allestito il seggio elettorale dove la donna stessa era andata per votare. Quando si è sentita male, la donna, che era accompagnata dal marito, è stata soccorsa e fatta sedere su una sedia, nell’atrio di un istituto scolastico del rione San Pardo: intanto, e’ stato chiamato il “118” ma ...

