Anna Tatangelo | nuova vita senza Gigi D' Alessio Torna alla musica | il titolo della

“Ecco la mia nuova fiamma”. Gigi D’Alessio spiazza tutti con un video su Facebook. In pochi minuti il suo profilo è stato tartassato di like e commenti. Anna Tatangelo è definitivamente un capitolo chiuso : Quando sembra essere finito il clamore e calato il sipario sul gossip, ecco che la vicenda della rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo torna a farsi sentire. Si rincorrono ancora oggi voci e ricostruzioni, nonostante i due si impegnino a smentirle una a una… Le ultime voci circolate sul cantante, lo volevano sempre più vicino a Loredana Lecciso, fresca di separazione da Al Bano. Un incrocio che ha scatenato la fantasia ...

Anna Tatangelo torna con il singolo 'Chiedere scusa' - tour estivo e nuovo album a settembre : Il brano, disponibile negli store digitali e in streaming, è in uscita venerdì 4 maggio e anticipa il nuovo album di inediti atteso per settembre 2018. Firmato da Matteo Buzzanca e prodotto da ...

MILLY CARLUCCI/ Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio prossimamente a Ballando con le Stelle 2018? : MILLY CARLUCCI, Ballando con le Stelle 2018: secondo alcuni rumors, sulla scia di Al Bano e Romina la nota conduttrice avrebbe recentemente invitato Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio...(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 09:20:00 GMT)

The Kolors/ Stash : tra il flirt con Anna Tatangelo e il ricovero in ospedale (Amici 2018) : The Kolors, un ritorno molto atteso su Canale 5 dopo le voci di una relazione che hanno visto coinvolto Stash con Anna Tatangelo. Se ne parlerà nuovamente stasera? (Amici 2018) The Kolors e Stash ritornano ad Amici 17 in occasione del serale di oggi, sabato 28 aprile 2018. Un ritorno molto atteso che mette al centro dell'appuntamento i duetti per tutti i cantanti ed aumenta il livello di difficoltà per tutti gli studenti ancora in lizza per ...

Ballando - la pazza idea di Milly Carlucci : 'Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio ballerini. Poi arriva il secco no...' : La presenza di Al Bano e Romina a 'Ballando con le stelle' ha sicuramente aiutato gli ascolti della trasmissione, oltre ai numerosi echi sugli altri media, prima su tutti il web. Tanto successo è ...

Anna Tatangelo e l'addio a Gigi D'Alessio : «Ho sperato che venisse a riprendermi a casa come un principe azzurro» : ROMA ? ?All'inizio ho sofferto e, ammetto, ho sperato che Gigi venisse a riprendermi sotto casa come un principe azzurro?. Leggo.it torna a parlare di Anna Tatangelo e della sua...

Gigi D'Alessio dimentica Anna Tatangelo/ La vittoria del Napoli gli fa tornare il sorriso : Gigi D'Alessio dimentica Anna Tatangelo grazie al Napoli e alla sua vittoria sulla Juve ieri sera. Grandi sorrisi e cena in famiglia per il cantante finito sui social grazie alla figlia(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 14:18:00 GMT)

Anna Tatangelo : "Addio a Gigi - ricomincio da me" : Anna Tatangelo si racconta. Dopo la chiusura del suo rapporto con Gigi D'Alessio di fatto guarda al suo futuro sia sul lato professionale che su quello sentimentale. In un'intervista a ilGiorno, la ...

Stash fidanzato con Anna Tatangelo? "Non siamo mai usciti insieme - siamo amici" : Stash è fidanzato con Anna Tatangelo? Il gossip è letteralmente esploso e nelle ultime ore non si fa altro che parlare del presunto flirt tra il cantante dei The Kolors e l'ex di Gigi D'Alessio. La vita privata di Stash è tornata d'interesse per paparazzi e giornalisti di gossip da quando ha chiuso la sua relazione con l'ex fidanzata storica Carmen Fiorentino, ma pare non sia ancora giunto il momento di cominciare una nuova relazione. O ...

Ballando con le Stelle - Anna Tatangelo rifiuta l’invito di Milly Carlucci : Ballando con le Stelle ha dovuta intascare un sonoro rifiuto da parte di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio invitati come ballerini per una notte Un’altra brutta notizia per Milly Carlucci e lo show del sabato sera “Ballando con le Stelle”. Dopo la mancata partecipazione di Barbara d’Urso oberata di impegni, questa volta la conduttrice di Rai 1 avrebbe ricevuto un secco no da parte di un’altra coppia molto amata ...