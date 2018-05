Anna Ferraioli | «Quaranta chili dopo»

vanityfair

(Di giovedì 3 maggio 2018) Lei la definisce «la mia ex me». È ladi 40fa, una ragazza che in pochi anni era passata da normolinea a sovrappeso, complice «una vita frenetica, un corso di laurea in Diritto internazionale seguito contemporaneamente alla Sorbona e a Firenze, l’abitudine a vivere da sola e mangiare male, senza orari né criterio». Così, quando, che oggi ha 29 anni, si è iscritta al Centro sperimentale di cinematografia pesava 90. Non è facile crederci, a vederla oggi, così minuta e delicata.è la protagonista (al cinema dal 3 maggio) di Ci vuole un fisico, storia lunga una notte di due ragazzi che incrociano le proprie solitudini. Il film in origine era un cortometraggio, girato per il Centro sperimentale (e vincitore di numerosi premi) quando la protagonista aveva un altro peso. Adesso lei si è asciugata ma la sua «ex me» la si vede in foto in alcune scene e la ...