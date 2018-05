Andrea Dovizioso | GP Spagna 2018 | “Punto al podio Contratto? Non ci sono novità”

MotoGP - GP Spagna 2018 : Andrea Dovizioso e una Ducati che fatica a progredire come vorrebbe. Serve la svolta per il Mondiale : Il Circus del MotoMondiale torna protagonista nel prossimo weekend sul tracciato spagnolo di Jerez de la Frontera, primo appuntamento europeo in calendario. Dopo il dominio assoluto di Marc Marquez ad Austin, in Texas (Stati Uniti), la classe regina guarda al round andaluso con curiosità vista la situazione di classifica molto incerta. Guida la graduatoria iridata, infatti, Andrea Dovizioso, sulla Ducati, con un punto di vantaggio su Marquez e 5 ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : si riparte con Andrea Dovizioso davanti a tutti. Ma il vero favorito è Marc Marquez… : La MotoGP sbarca in Europa per il suo primo Gran Premio nel “vecchio continente” con la classica tappa spagnola di Jerez de la Frontera. Casa di Marc Marquez e Maverick Vinales, dunque, rispettivamente secondo e terzo della classifica generale. Due piloti giovani ed arrembanti, ma davanti a tutti, seppur per un misero punticino, c’è ancora il nostro Andrea Dovizioso. Bottino risicato o bicchiere mezzo pieno? Visto ...

MotoGP - Andrea Dovizioso e Ducati : un matrimonio destinato a durare (al di là delle facciate…) : È notizia di ieri il rifiuto del rinnovo offerto dalla Ducati da parte di Andrea Dovizioso. È quanto emerso dal paddock a seguito del weekend di Austin, direttamente per voce del manager del pilota italiano Simone Battistella. Un rifiuto di carattere economico: Dovi chiede un cospicuo aumento dell’attuale ingaggio, di circa 3 milioni di euro, il più basso tra i top rider. Quello di Dovizioso, però, non è affatto un “capriccio”. ...

MotoGP - Andrea Dovizioso rifiuta l’offerta di rinnovo della Ducati. Il manager : “Chiediamo ciò che è giusto” : Il contratto di Andrea Dovizioso con la Ducati scadrà al termine del 2018: attualmente le due parti sono molto lontane da un’ipotesi di rinnovo. Secondo quanto riporta motorsport.com, il forlivese ha rifiutato la prima proposta da parte della scuderia di Borgo Panigale avvenuta ad Austin in occasione del recente GP delle Americhe. Il manager Simone Battistella ha rivelato che un accordo, in questo momento, è davvero molto lontano. La ...

MotoGP - la formichina Andrea Dovizioso. In testa al Mondiale - ma serve un cambio di marcia per infastidire Marquez : Andrea Dovizioso si è confermato in testa al Mondiale MotoGP anche al termine del GP delle Americhe concluso al quinto posto. Il forlivese conserva un punto di vantaggio su Marc Marquez che ha letteralmente dominato sul circuito di Austin (sesta vittoria consecutiva su questo circuito) riscattandosi alla grande dopo i noti fatti di Termas de Rio Hondo. Il pilota della Ducati sta facendo un po’ la formichina: dopo la fantastica vittoria in ...

Andrea Dovizioso - GP Americhe 2018 : “Primo nel Mondiale? Non è male - ma quanta fatica : così non va bene. Sul rinnovo di contratto…” : Andrea Dovizioso si conferma in testa al Mondiale MotoGP dopo il quinto posto ottenuto nel GP delle Americhe. Il forlivese della Ducati ha fatto tanta fatica in questa gara e il suo stato d’animo è un misto di emozioni come traspare nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport MotoGP. “Non è male tornare in Europa da primo in classifica. Speravo di essere un po’ più competitivo in Argentina e qui ma invece abbiamo fatto più ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Andrea Dovizioso in testa - +1 su Marc Marquez. Valentino Rossi attardato : Andrea Dovizioso si conferma in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2018 al termine del GP delle Americhe. Il forlivese della Ducati, quinto ad Austin, conserva un punto di vantaggio su Marc Marquez che ha dominato sul circuito texano. Maverick Vinales insegue a cinque punti, Valentino Rossi è invece attardato di 17 lunghezze. Classifica Mondiale MotoGP 2018: # PILOTA PUNTI 1. Andrea Dovizioso 46 2. Marc ...

MotoGP; GP Americhe 2018 : Marc Marquez infila la sesta ad Austin. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso ai piedi del podio. Risultato e classifica : Il Gran Premio delle Americhe della MotoGP 2018 va, non a sorpresa, a Marc Marquez (Honda). Il campione del mondo in carica, infatti, centra il sesto successo sul COTA – Circuit of the Americas in altrettante apparizioni nella classe regina e si rilancia dopo le polemiche di Termas de Rio Hondo. Lo spagnolo ha condotto la gara senza problemi sin dall’avvio. Il numero 93 ha iniziato a fare il suo ritmo e ha letteralmente preso il ...

Andrea Dovizioso - GP Americhe 2018 : “Abbiamo un buon set-up per la gara. Penalità a Marquez? Non entro nel merito” : Ottavo al termine della qualifica di ieri, Andrea Dovizioso è apparso sofferente nel weekend di Austin (Stati Uniti), terzo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Tuttavia, il forlivese si è detto soddisfatto del lavoro fatto, in chiave gara, dalla Ducati: “Sono molto contento del lavoro fatto tra venerdì e sabato, perché eravamo un po’ lontani e con poco feeling, però credo che abbiamo preso le decisioni giuste sulla carena e sul set-up ...

Andrea Dovizioso - GP Americhe 2018 : “Le gomme ci complicano la vita - c’è poco grip. Posso migliorare ma…” : Andrea Dovizioso ha concluso all’ottavo posto il secondo turno di prove libere del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese della Ducati non sembra soddisfatto della sua prestazione, la moto ha avuto delle importanti difficoltà di grip sul tracciato di Austin e ha così dichiarato ai microfoni di Sky: “Non ho una risposta sulla tenuta delle gomme ed è questo che ci rende la vita complicata quando c’è ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : pista ostica per la Ducati. Se Andrea Dovizioso dovesse limitare i danni anche qui… : L’attesa per il terzo round del Mondiale 2018 di MotoGP, previsto negli Stati Uniti, sta per finire. Sul tracciato di Austin (Texas) i piloti della classe regina torneranno in scena dopo la folle corsa di Termas de Rio Hondo (Argentina). Marc Marquez, autore di una prestazione altamente negativa, vorrà riscattarsi su un circuito che lo ha sempre visto vittorioso da quando è entrato a far parte del calendario iridato: dal 2013 al 2017 solo ...

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP delle Americhe. Appena due podi e anche una caduta per il romagnolo : Se, da un lato, il Circuito delle Americhe di Austin è un vero e proprio feudo per Marc Marquez, non si può dire la stessa cosa per Andrea Dovizioso che, sul tracciato texano, ha collezionato Appena due podi in cinque edizioni. La Ducati del romagnolo soffre in maniera particolare a Phillip Island, ma anche sul circuito americano non ha mai saputo dare il proprio massimo. Si annuncia, quindi, un fine settimana in difesa per il pilota italiano? ...