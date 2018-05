Anci a Euroflora | colori e gusti di Liguria

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 maggio 2018) Dagli ulivi del Ponente ai vitigni dell’estremo Levante si delinea unafiorita, ricca di diversità botaniche, di sapori, die dispecifici per ogni provincia: il giallo e le sue sfumature per Imperia, dal rosa chiaro al fucsia per Savona, dal bianco al viola per Genova, il rosso per La Spezia. Lo spazio adi(D56) – progettato dal Vivaio Michelini di Borghetto Santo Spirito – riproduce fedelmente la geografia della regione utilizzando le piante più rappresentative della produzione florovivaistica del territorio, caratterizzando l’allestimento grazie alla presenza delle specie endemiche più diffuse. A identificare le diverse zone di produzione l’ulivo taggiasco dell’imperiese, l’aro pernambucco del Finalese, il pesco Michelini, il melo Carla del Savonese. Per il genovesato la mela Pomella, le susine ...